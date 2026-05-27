Vingroup công bố chiến lược điện ảnh, tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt

Ngày 27/5, Vingroup công bố chiến lược phát triển CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film, định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt theo chuẩn mực quốc tế.

V-Film thuộc trụ cột “Văn hóa” của Tập đoàn Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái điện ảnh kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vingroup sẽ đầu tư toàn diện cho chuỗi giá trị điện ảnh của V-Film, từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đồng hành V-Film là hội đồng tư vấn uy tín gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu Việt Nam. Sự tham gia của các chuyên gia không chỉ bảo đảm tính chính xác của những mốc lịch sử và chiều sâu văn hóa, mà còn khẳng định tâm huyết của V-Film trong sứ mệnh tôn vinh, quảng bá lịch sử - văn hóa dân tộc.

Song song với các chuyên gia lịch sử - văn hóa là đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế, cùng thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam giàu năng lượng sáng tạo. Ngoài ra, V-Film cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa những câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Về cách thức triển khai, các dự án tại V-Film sẽ được phát triển mở rộng thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, trọng tâm là những phim truyện lịch sử - văn hóa quy mô lớn. Kịch bản sẽ là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, chính kịch và tâm lý nhân vật, đan xen cùng những sáng tạo điện ảnh nhằm tạo nên series sống động, vừa giàu bản sắc, vừa có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng giám đốc V-Film, cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn cũng như chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam của V-Film là series phim về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A rực rỡ với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

Với chiến lược đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, V-Film được kỳ vọng góp phần mở ra một hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam - nơi lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách vở, mà còn được tái sinh bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để lan tỏa tới công chúng toàn cầu.