Vingroup mở ra tương lai mới cho người dân vùng dự án

Theo lãnh đạo UBND xã Thượng Phúc, chương trình tuyển dụng 20.000 lao động làm việc tại dự án KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội là giải pháp giúp người dân yên tâm làm ăn sinh sống.

Đồng thời, chương trình này của Vingroup góp phần giúp đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tạo sinh kế cho người dân

- Khi Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được triển khai trên địa bàn, vấn đề ổn định đời sống và sinh kế lâu dài cho người dân được chính quyền xã đặt ra như thế nào?

- Đây là vấn đề địa phương đặc biệt quan tâm. Khi đất sản xuất thay đổi, điều người dân lo nhất là công việc và thu nhập lâu dài sau này.

Nhiều hộ dân trước đây chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do hoặc việc làm thời vụ nên sẽ cần thời gian để thích nghi với môi trường lao động mới. Một bộ phận lao động còn hạn chế về tay nghề, tác phong công nghiệp, trong khi lao động trung niên, phụ nữ hay người lớn tuổi cũng cần những công việc phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Ông Trần Ngọc Tuân, Phó chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, Hà Nội, đánh giá cao chương trình tuyển dụng 20.000 lao động ưu tiên người dân địa phương của Vingroup.

Vì vậy, ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng, địa phương cũng chú trọng đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm và tuyên truyền để người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực bồi thường, tránh chi tiêu ngắn hạn mà chưa tính đến sinh kế lâu dài.

- Việc Vingroup tuyển dụng 20.000 nhân sự và ưu tiên lao động địa phương cho dự án mang đến lời giải ra sao cho bài toán này, thưa ông?

- Việc Vingroup tạo cơ hội việc làm tại chỗ có ý nghĩa rất thiết thực vì người dân có thêm lựa chọn công việc phù hợp với nhiều nhóm lao động khác nhau, từ thanh niên, lao động trung niên đến phụ nữ hay lao động tự do.

Các vị trí tuyển dụng cũng khá đa dạng, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, dịch vụ, hậu cần, vận hành đô thị hay các công việc phụ trợ… Nhờ đó, người dân có thêm lựa chọn phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện gia đình.

Với nhiều lao động trước đây quen làm nông nghiệp hoặc việc thời vụ, đây cũng là cơ hội để từng bước tiếp cận môi trường làm việc bài bản hơn, có thu nhập ổn định hơn.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế có quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng , là siêu dự án lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Tạo niềm tin và tăng sự đồng thuận của người dân

- An ninh trật tự tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân nhận đền bù lớn cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Ông đánh giá chính sách việc làm của Vingroup sẽ có tác động ra sao?

- Khi người dân có việc làm ổn định ngay tại địa phương, đời sống sẽ vững vàng hơn và áp lực mưu sinh cũng giảm bớt. Có thu nhập thường xuyên, người dân sẽ chủ động hơn trong việc ổn định cuộc sống và định hướng tương lai lâu dài cho gia đình.

Bên cạnh đó, việc làm ổn định cũng giúp hạn chế những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa nhanh. Người dân vẫn có thể gắn bó với gia đình, làng xóm thay vì phải đi làm ăn xa, đúng với tinh thần “ly nông bất ly hương”. Từ đó, chất lượng sống của người dân từng bước được nâng lên, cộng đồng dân cư ổn định hơn.

Với việc tuyển dụng quy mô lớn 20.000 lao động, Vingroup hướng tới hỗ trợ người dân vùng dự án bằng cách tạo sinh kế bền vững với mức thu nhập vượt trội so với thị trường.

- Còn với công tác bảo đảm an sinh và tạo đồng thuận của người dân trong vùng dự án, chính sách tuyển dụng quy mô lớn của Vingroup có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Khi một dự án lớn được triển khai, điều người dân quan tâm không chỉ là hạ tầng hay diện mạo đô thị thay đổi ra sao, mà còn là câu chuyện việc làm và cuộc sống sau này.

Việc Vingroup chủ động tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương cho thấy doanh nghiệp có sự đồng hành thực chất cùng địa phương trong quá trình phát triển. Người dân có thêm cơ hội làm việc ngay trên chính quê hương mình, có thu nhập ổn định và từng bước thích nghi với môi trường lao động mới.

Theo tôi, đây là yếu tố rất quan trọng để tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Khi sinh kế được bảo đảm, đời sống ổn định hơn thì an sinh xã hội và an ninh trật tự cũng được củng cố. Đó cũng là nền tảng góp phần giúp địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.