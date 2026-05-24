Rapper 7 tỷ view hợp tác với Sơn Tùng M-TP là ai?

Tối 23/5, Sơn Tùng M‑TP bất ngờ đăng hình ảnh mới trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt mang tên Come my way. Đáng chú ý, trong dự án này, anh sẽ hợp tác với rapper Mỹ gốc Việt Tyga, một trong những tên tuổi lớn của hip‑hop thế giới.

Ngay sau khi poster được đăng tải, cái tên Tyga lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook. Nhiều bình luận bày tỏ sự tò mò về màn kết hợp này, khi phong cách hip‑hop quốc tế của Tyga gặp gỡ âm nhạc pop‑rap đặc trưng của Sơn Tùng, đồng thời kỳ vọng Come my way sẽ giúp Vpop ghi dấu ấn trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Tyga tên thật là Micheal Ray Nguyen‑Stevenson, sinh năm 1989 tại Compton, California, Mỹ. Anh là nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực hip hop, rap và pop-rap. Tyga xuất hiện trong làng nhạc quốc tế từ cuối những năm 2000, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn như Young Money Entertainment, Cash Money Records và Republic Records.

Phong cách âm nhạc của Tyga là sự kết hợp giữa hip hop/rap truyền thống và pop-rap, trap, với những beat hiện đại, dễ nghe, phù hợp với radio và club. Ngoài ra, một số ca khúc của anh còn mang giai điệu R&B, tạo sự mềm mại, bắt tai, giúp Tyga trở thành một trong những rapper “pop-friendly” (thân thiện với số đông) nổi bật của thế giới.

Trong số các ca khúc của Tyga, Taste (ft. Offset, 2018) là bản hit thành công nhất, đạt vị trí #8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Trước đó, Rack City (2011) từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với hơn 500 triệu lượt stream. Ngoài ra, những ca khúc như Faded, Dip (ft. Nicki Minaj), Swish và Deuces cũng là những single ăn khách, giúp Tyga duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng streaming toàn cầu.

Tyga từng nhận đề cử Grammy 2011 cho Best Rap/Sung Collaboration (Màn hợp tác rap/ca hát xuất sắc) với Deuces cùng Chris Brown và Kevin McCall. Anh cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng khác như BET Awards, MTV Video Music Awards và World Music Awards. Gần đây, Tyga phát hành album NSFW (Not Safe For Work) và tham gia tour diễn quốc tế, củng cố vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Tyga được cộng đồng Việt quan tâm nhờ nguồn gốc mẹ là người Việt Nam, đồng thời anh cũng trở thành hình mẫu hiếm hoi của rapper gốc Á nổi tiếng toàn cầu. Anh từng hợp tác với rapper Việt Nam Pháo trong bản remix 2 Phút Hơn (Make It Hot), thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong suốt sự nghiệp, Tyga không tránh khỏi những scandal liên quan đến đời tư và pháp lý. Nổi bật nhất là mối quan hệ với Kylie Jenner khi cô chưa đủ 18 tuổi. Anh cũng từng bị bắt vì cáo buộc bạo lực trong mối quan hệ với người yêu cũ, cùng với một số vụ kiện liên quan đến MV nhạy cảm Make It Nasty và tranh chấp tài chính với các công ty cho vay siêu xe. Một tin khác là việc anh từng bị điều tra vì nuôi hổ Bengal trong nhà, cũng gây chú ý trên truyền thông.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.