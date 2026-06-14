Cơ bắp cuồn cuộn của nam chính phim 200 triệu USD

Nicholas Galitzine vừa dắt túi thêm cho mình một vai chính trong Masters of the Universe, dự án có kinh phí được cho là lên tới 200 triệu USD . Trong phim, nam diễn viên hóa thân hoàng tử Adam của vương quốc Eternia. Sau khi phản diện Skeletor đánh chiếm nơi đây, Adam được gửi tới Trái Đất để né tránh sự truy đuổi. Mười lăm năm sau, Adam được đưa trở về quê nhà và giải quyết mối ân oán năm xưa với Skeletor.