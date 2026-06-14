Cơ bắp cuồn cuộn của nam chính phim 200 triệu USD

Nicholas Galitzine vừa dắt túi thêm cho mình một vai chính trong Masters of the Universe, dự án có kinh phí được cho là lên tới 200 triệu USD. Trong phim, nam diễn viên hóa thân hoàng tử Adam của vương quốc Eternia. Sau khi phản diện Skeletor đánh chiếm nơi đây, Adam được gửi tới Trái Đất để né tránh sự truy đuổi. Mười lăm năm sau, Adam được đưa trở về quê nhà và giải quyết mối ân oán năm xưa với Skeletor.
Nicholas Galitzine sở hữu ngoại hình được nhận xét hoàn hảo cho vai diễn. Cơ bắp cuồn cuộn với gương mặt điển trai, hiền lành giúp anh dễ chiếm thiện cảm. Anh nhập vai tương đối tròn trịa, có sự ngờ nghệch, dễ thương, cũng có những khoảnh khắc trưởng thành mạnh mẽ.
Để sở hữu vóc dáng lý tưởng, Nicholas Galitzine bắt đầu quá trình tăng cơ cường độ cao dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên nổi tiếng Jason Walsh. Nam diễn viên tập tạ khoảng 5 buổi mỗi tuần, ưu tiên các bài compound như squat, deadlift, bench press và overhead press để phát triển toàn diện khối cơ. Ngoài việc nâng tạ nặng, anh còn kết hợp các bài tập sức bền, di chuyển linh hoạt và huấn luyện chiến đấu nhằm chuẩn bị cho những phân cảnh hành động quy mô lớn trong phim.
Chế độ ăn của Galitzine cũng khắt khe không kém. Ngôi sao sinh năm 1994 tiêu thụ 4.000 - 5.000 calo mỗi ngày với lượng lớn thịt nạc, cá, trứng, tinh bột và các nguồn carbohydrate chất lượng cao để hỗ trợ tăng cơ. Khi bước vào giai đoạn ghi hình, tài tử chuyển sang chế độ siết cơ nghiêm ngặt hơn nhằm làm nổi bật các đường nét cơ bắp. Anh thừa nhận đây là quá trình rèn luyện thể chất khắc nghiệt nhất từng trải qua trong sự nghiệp.
Nicholas Galitzine sinh năm 1994 tại London, Anh. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng là vận động viên rugby trẻ đầy triển vọng và thi đấu cho học viện Harlequins. Sau một số chấn thương, Galitzine từ bỏ con đường thể thao và lấn sân diễn xuất. Anh ra mắt màn ảnh với phim The Beat Beneath My Feet năm 2014, sau đó dần gây chú ý qua các tác phẩm như High Strung hay Handsome Devil.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Galitzine là Purple Hearts năm 2022. Bộ phim lãng mạn ăn khách trên Netflix giúp anh được khán giả toàn cầu biết đến. Từ đó, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong những dự án nổi bật như Cinderella, Bottoms và đặc biệt là Red, White & Royal Blue. Trong bộ phim này, anh vào vai Hoàng tử Henry, có màn kết hợp đầy cảm xúc với bạn diễn Taylor Zakhar Perez.
Những năm gần đây, Galitzine dần khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của Hollywood. Diễn viên nhận nhiều lời khen cho vai George Villiers trong loạt phim lịch sử Mary & George, đồng thời đóng cặp cùng Anne Hathaway trong The Idea of You. Khác với vẻ ngoài nam tính, có chút gai góc, Galitzine ngoài đời được bạn diễn nhận xét thân thiện, vui tính, thích bày trò để chọc cười đồng nghiệp. Tài khoản mạng xã hội của anh hiện thu hút 6 triệu người theo dõi.
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