Sydney Sweeney nói về những cảnh nóng bị chê phản cảm

Sau hàng loạt tranh cãi liên quan tới những cảnh quay trong mùa 3 "Euphoria", nữ diễn viên lên tiếng chia sẻ về quá trình ghi hình và cách cô nhận về nhân vật.

Theo NDTV, kể từ khi mùa 3 Euphoria lên sóng, nhân vật Cassie do Sydney Sweeney liên tục vướng phải tranh cãi, đặc biệt về những cảnh 18+ táo bạo. Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair mới đây, người đẹp có những chia sẻ thẳng thắn về vai diễn của mình.

Trong mùa 3 Euphoria, Cassie kết hôn với Nate (Jacob Elordi), đồng thời tham gia ngành công nghiệp phim người lớn. Nhân vật liên tục có những cảnh quay táo bạo, điển hình gần đây là cảnh nóng với Homer - con trai của Richard Gere, hay tạo dáng với một con trăn quấn quanh cơ thể...

Sydney Sweeney trong Euphoria. Ảnh: HBO.

Dưới góc nhìn của Sweeney, Cassie luôn có “nhu cầu được yêu thương” và muốn người khác công nhận. Chính điều này đã thúc đẩy mọi hành động của Cassie xuyên suốt bộ phim, bao gồm việc tham gia nền tảng OnlyFans.

“Tôi nghĩ cô ấy hào hứng hơn với ý tưởng rằng có rất nhiều người yêu mến mình, biết mình là ai và khiến cô ấy cảm thấy thế giới của mình không còn quá nhỏ bé”, Sydney Sweeney giải thích về những quyết định gây sốc của Cassie.

Sweeney cho biết nhà sáng tạo Sam Levinson đã gửi toàn bộ kịch bản mùa 3 của Euphoria từ trước và cùng cô trao đổi về cách thực hiện các cảnh quay nhạy cảm.

Nhớ lại quá trình ghi hình, Sweeney cho hay cô luôn nhận thức rõ việc đang nhập vai, và cần làm mọi cách để thể hiện nhân vật theo ý đồ của đạo diễn. "Tôi có đồng ý với tất cả những quyết định của Cassie không? Liệu cá nhân tôi có đưa ra những lựa chọn như vậy không? Không, tất nhiên là không. Nhưng tôi là một diễn viên và đó là công việc của tôi. Đây là cuộc sống của Cassie. Và để làm trọn vẹn vai diễn cũng như thể hiện cô ấy đúng như những gì cần thể hiện, tôi phải mang tầm nhìn của Sam lên màn ảnh và khắc họa Cassie theo cách mong manh và điên cuồng nhất có thể”.

Sweeney cũng chia sẻ về cảnh cuối cùng cô ghi hình cho Euphoria. Nữ diễn viên tiết lộ ngày quay đó được dành để thực hiện phân đoạn Cassie phát hiện thi thể của Nate. Cô cho biết mình quay cảnh này cùng Alexa Demie và cả hai đều bật khóc vì vừa xúc động trước nội dung câu chuyện, vừa thực sự nghẹn ngào ngoài đời.

Trước đó, đạo diễn Sam Levinson tiết lộ rằng anh đã cân nhắc việc tuyến truyện của Cassie trong mùa 3 không có cảnh khỏa thân. Song, chính Sydney Sweeney đã khăng khăng rằng những cảnh quay táo bạo này là cần thiết với sự phát triển của nhân vật.

Mùa 3 Euphoria khép lại với nhiều tranh cãi. Ảnh: HBO.

Euphoria mùa 3 khép lại vào ngày 31/5 và hiện chưa có kế hoạch thực hiện thêm phần mới. Dự án tiếp theo của Sydney Sweeney là The Housemaid's Secret, hậu truyện của bộ phim ăn khách The Housemaid. Ngoài ra sắp tới, mỹ nhân cũng sẽ góp mặt trong Hollow, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ truyện ngắn kinh điển The Legend of Sleepy Hollow của Washington Irving.