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Giải trí

Phim có Ốc Thanh Vân rời rạp với 124 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 12/6/2026 09:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

"Heo năm móng" kết thúc hành trình chiếu rạp với thành tích gần 125 tỷ đồng. Tác phẩm kinh dị có Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng thắng lớn nhờ hiệu ứng truyền thông tốt.

Heo năm móng rời rạp từ ngày 12/6. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tổng doanh thu phim đạt 124,5 tỷ đồng. Con số này giúp Heo năm móng trở thành phim Việt ăn khách thứ 3 trong năm 2026 tính đến hiện tại, sau Thỏ ơi (450 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng 2 (131 tỷ đồng).

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Heo năm móng thu gần 125 tỷ. Ảnh: ĐPCC.

Heo năm móng ra mắt vào mùa phim 30/4, là cái tên hiếm hoi sinh lời cho nhà sản xuất. 3 dự án ra mắt cùng thời điểm là Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 Trùm Sò đều rời rạp trong tình trạng thua lỗ.

Lý do bộ phim của Lưu Thành Luân đạt thành tích khả quan nhờ hiệu ứng truyền miệng của khán giả, kết hợp chiến lược truyền thông hiệu quả. Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi ra mắt, tạo được độ thảo luận trên mạng xã hội về nhân vật và những chi tiết trong phim. Sở hữu yếu tố hấp dẫn, gây tò mò, Heo năm móng giữ được sức nóng ổn định, giữ ngôi vương phòng vé nhiều ngày liên tiếp.

Mặt khác, phim hưởng lợi nhờ việc 3 đối thủ đồng hương hụt hơi. Nhờ những chỉ số phòng vé tích cực, Heo năm móng được nhà rạp giữ suất chiếu ổn định, lại phân bổ vào những khung giờ đẹp. Phim thuận lợi kiếm tiền, gần như ít gặp phải cản trở.

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Ốc Thanh Vân trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Câu chuyện Heo năm móng theo chân nhóm bạn của Khải, một nhà sáng tạo nội dung về tâm linh, tìm tới miếu Ông Tà để khám phá truyền thuyết Cô Năm Hợi. Hành động này kéo theo một loạt biến cố kinh hoàng và lật tẩy một bí mật đen tối bị chôn giấu nơi đây.

Dự án có Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng đóng chính, bên cạnh đó còn có Ốc Thanh Vân, Thanh Thuỷ và Nhật Ý. Phim được nhận xét có ý tưởng trong cách khai thác yếu tố dân gian, song phần kịch bản vẫn còn hạn chế với nhiều sạn. Diễn xuất của Trần Ngọc Vàng được coi là điểm sáng của tác phẩm.

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Heo năm móng Ốc Thanh Vân phim kinh dị ốc thanh vân trần ngọc vàng

  • Phạm Thị Thanh Vân

    Phạm Thị Thanh Vân

    Ốc Thanh Vân có tên thật là Phạm Thị Thanh Vân là một nữ diễn viên khởi nghiệp từ lĩnh vực kịch nói sau đó lấn sân sang phim truyền hình, điện ảnh và dẫn chương trình.

    • Ngày sinh: 18/2/1984
    • Nơi sinh: Hải Phòng
    • Phim: Chuyện phái đẹp, Nào ta cùng hát, Tình yêu còn lại, Cô gái xấu xí,...

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