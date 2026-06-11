Quang Dũng và Jennifer Phạm dự lễ tốt nghiệp của con trai

Giọng ca "Anh còn nợ em" và vợ cũ tái ngộ trong buổi lễ tốt nghiệp trung học của Bảo Nam tại Mỹ. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Trưa 11/6, Quang Dũng gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân thông tin Bảo Nam vừa tốt nghiệp trung học. Nam ca sĩ đã từ Việt Nam sang Mỹ để dự ngày lễ quan trọng của con trai.

Quang Dũng xuất hiện lịch lãm trong trang phục vest, đeo kính râm. Trong khi Jennifer Phạm diện jđầm dáng suông thanh lịch. Cả hai vui vẻ cùng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc bên con trai trong ngày lễ tốt nghiệp.

Ở tuổi 18, Bảo Nam cao vượt bố mẹ, vóc dáng mảnh khảnh. Con trai Quang Dũng và Jennifer Phạm để kiểu tóc dài uốn xoăn, gương mặt được nhận xét góc cạnh, cá tính.

"Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà ba mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày, và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ, hoài bão. Luôn mong con thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc... Yêu con trai của ba mẹ nhiều", Quang Dũng chia sẻ.

Bài đăng của giọng ca Anh còn nợ em thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Bảo Nam. Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ việc cặp sao một thời đã đường ai nấy đi nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nuôi dạy con cái.

Quang Dũng và Jennifer Phạm bên con trai Bảo Nam trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FBNV.

Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, sinh năm 1976, là một trong những giọng nam nổi bật giai đoạn những năm 2000. Anh được mệnh danh là "hoàng tử nhạc trữ tình" với nhiều ca khúc làm nên tên tuổi như Chân tình, Vị ngọt đôi môi, Còn ta với nồng nàn...

Jennifer Phạm sinh năm 1985, được biết đến sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2005. Cả hai kết hôn năm 2007, sau đó chia tay vào năm 2009.

Bảo Nam là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm. Sau khi cha mẹ chia tay, Bảo Nam chủ yếu sinh sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Jennifer Phạm từng nhiều lần chia sẻ Bảo Nam là người sống tình cảm, hiền lành.