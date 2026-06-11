Á hậu Cẩm Ly hiện tại

"Ly rất mong chờ hành trình cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc", người đẹp chia sẻ. Cô cho hay đang gấp rút chuẩn bị, hoàn thiện các kỹ năng để chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp.