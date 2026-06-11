Á hậu Cẩm Ly hiện tại

Sáng 10/6, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố Á hậu Đỗ Cẩm Ly sẽ là cái tên tiếp theo tham gia Miss Cosmo 2026. Trên trang cá nhân, Cẩm Ly cho biết cô xem đây là cơ hội để kết nối và giới thiệu hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc với bạn bè quốc tế.
"Ly rất mong chờ hành trình cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc", người đẹp chia sẻ. Cô cho hay đang gấp rút chuẩn bị, hoàn thiện các kỹ năng để chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp.
Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ, tốt nghiệp loại giỏi tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 88-61-97. Trước đó, người đẹp từng giành ngôi vị á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025.
Bên cạnh gương mặt sắc sảo, cá tính, cô gái 23 tuổi còn gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và hình thể quyến rũ. Cẩm Ly theo đuổi thời trang hiện đại, cá tính. Người đẹp chuộng các trang phục cắt xẻ tôn đường cong gợi cảm.
Đầm ôm sát là lựa chọn yêu thích trong tủ đồ của á hậu sinh năm 2003. Cẩm Ly cũng thể hiện sở thích chơi phụ kiện khi thường xuyên sử dụng vòng cổ, lắc tay hay mắt kính trong các outfit xuống phố.
Sau khi đăng quang ngôi vị á hậu, Cẩm Ly tích cực hoạt động trên mạng xã hội hơn. Cô chăm chỉ cập nhật các khoảnh khắc cuộc sống lẫn công việc, kết nối với người hâm mộ. Hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng của Cẩm Ly được khán giả yêu thích.
Tuy nhiên, để có thể đạt thành tích tốt ở Miss Cosmo 2026, Cẩm Ly cần cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết. Mùa trước, đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 là Phương Linh. Song người đẹp chỉ dừng chân ở top 10 cuộc thi.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.