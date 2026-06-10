‘Ốc mượn hồn’ có Tiểu Vy gây bất ngờ nhưng cũng còn kẽ hở

"Ốc mượn hồn" có nhiều ý tưởng tốt nhưng cũng còn thiếu sự khéo léo trong việc điều khiển mạch cảm xúc và kiểm soát những cú plot-twist gây bất ngờ.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vừa trở lại với tác phẩm điện ảnh mới mang tên Ốc mượn hồn. Ngay từ nhan đề, tác phẩm mang màu sắc bí ẩn, tâm lý đã gợi hình ảnh mang tính ẩn dụ khá thú vị. Trong tự nhiên, loài ốc mượn hồn, hay cua ẩn sĩ, phải sống nhờ lớp vỏ của sinh vật khác để tồn tại. Ướm hình tượng này lên thế giới phim, mỗi nhân vật dường như cũng khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo che đậy tình yêu, dục vọng hay những lừa lọc diễn ra hiển nhiên đến mức hóa thành một phần cuộc sống.

Thoạt nghe, ý tưởng này quá tiềm năng cho một tác phẩm mở ra chủ đề khám phá danh tính và cuộc khủng hoảng bản sắc cá nhân. Việc kết hợp câu chuyện hoán đổi thân xác với bối cảnh hôn nhân đổ vỡ và những bí mật dơ bẩn bị lấp liếm cho thấy tham vọng của đạo diễn trong việc tạo ra một dự án khác biệt, giữa thị trường ngập tràn tác phẩm chạy theo công thức quen thuộc.

Plot-twist bất ngờ

Câu chuyện Ốc mượn hồn mở ra từ cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm của Quân, một đạo diễn thành đạt, và người vợ trẻ tên An. Giữa thời điểm vợ chồng nguội lạnh tình cảm, Quân tìm được niềm vui mới bên cô diễn viên Diễm Quỳnh trẻ đẹp.

Thế rồi bi kịch ập đến khi An đột ngột mất tích vì tai nạn trên biển. Giữa lúc Quân chìm trong cảm giác ân hận, An bất ngờ trở lại trong thân xác Ngọc - cô gái trẻ đi cùng nhưng may mắn sống sót sau chuyến đi biển định mệnh ấy.

Điểm hấp dẫn của Ốc mượn hồn nằm ở việc lựa chọn điểm khởi đầu từ một cuộc hôn nhân mục ruỗng. Trước khi xuất hiện sự kiện hoán đổi thân xác kỳ bí, liêu trai, thứ đánh thức cảm giác tò mò nơi khán giả là sự bất ổn âm ỉ trong mối quan hệ giữa Quân và người vợ đầy mặc cảm.

Sau một tai nạn, thân thể với những vết sẹo bỏng xấu xí khiến An tự ti, tự tạo khoảng cách với người đàn ông mà cô yêu. Rồi khi cô trở lại với thân xác khác xinh đẹp, trẻ trung hơn, những xúc cảm trong Quân một lần nữa trỗi dậy. Nhưng éo le thay, thật khó xác định tình cảm của anh đặt ở nơi ai, là cô gái trẻ với diện mạo hoàn mỹ mang ký ức vợ mình, hay linh hồn người vợ xấu số nay phải sống nhờ trong thân xác một cô gái khác.

Từ đây, ranh giới giữa tình yêu, thù hận và khao khát chiếm hữu nhòe đi. Quân bị đặt giữa những lựa chọn đạo đức, giằng xé giữa những dòng suy nghĩ miên man.

Yên Đan vào vai người vợ mất tích.

Khởi đầu với ý tưởng mang sắc thái tâm lý hấp dẫn, Ốc mượn hồn sau đó “bẻ lái” thành một màn kịch giật gân, khi sử dụng loạt cú plot-twist tạo bất ngờ trước khi sự thật về màn hoán đổi thể xác lật mở. Không những vậy, các nhân vật cũng thay phiên lật mặt nhau, tạo nhiều bước ngoặt nối tiếp cho câu chuyện.

Đáng tiếc ở chỗ, một số plot-twist của Ốc mượn hồn ở nửa sau kém thuyết phục vì bị lạm dụng, lộ tính sắp đặt và bẻ gãy mạch logic chuyện phim. Có cảm giác, biên kịch chưa đủ tự tin vào việc phát triển đường dây câu chuyện, nên mượn cú sốc từ những plot-twist để “bơm adrenalin” cho khán giả.

Hình tượng ốc mượn hồn vốn hàm chứa nhiều tiềm năng có thể khai thác. Các nhân vật sống trong lớp vỏ bọc giả tạo, vay mượn chứ không thuộc về mình. Người mượn danh nghĩa tình yêu để che giấu thói ích kỷ, thích kiểm soát. Người mượn hào quang để khỏa lấp mặc cảm. Người mượn khoảng cách hôn nhân, khao khát yêu thương để lấp liếm dục vọng và thói trăng hoa thấp hèn…

Ốc mượn hồn vốn dĩ có thể trở thành phép ẩn dụ mạnh mẽ về đạo đức con người bị bẻ gãy, hay thú vị hơn là cuộc khủng hoảng bản sắc trong cuộc sống hiện đại. Nửa đầu đứa con tinh thần của Đinh Tuấn Vũ thú vị khi mở ra chủ đề này, nhưng nửa sau hụt hơi vì bị cuốn vào cái bẫy tạo dựng tình huống gây sốc, thay vì khám phá sâu tầng nghĩa của biểu tượng được đặt ở nhan đề.

Đáng lẽ, phim sẽ giữ được sự cuốn hút hơn nếu biên kịch nên mạnh dạn khám phá về sự lệch lạc trong tình yêu, hay đi tới tận cùng của hành trình xác định ai là nạn nhân, ai là kẻ ác trong một cuộc ngoại tình xuất phát từ hôn nhân khủng hoảng.

Vẫn có những hạn chế

Trong phim, Quốc Trường đảm nhận vai Quân, nhân vật trung tâm toàn bộ rắc rối. Đây là kiểu vai nhiều đất diễn, liên tục phải vật lộn trong những dòng suy nghĩ và trạng thái cảm xúc đối lập, từ thời điểm ngoại tình, tới khi đối diện người phụ nữ xa lạ mang ký ức của vợ và cuối cùng là lúc bí mật lật mở.

Phim ôm đồm tình tiết và nhân vật.

Công bằng mà nói, Quốc Trường với kinh nghiệm diễn xuất đã thể hiện tròn trịa một hình mẫu đàn ông mắc kẹt trong hôn nhân bí bách, chọn ngoại tình là giải pháp thỏa mãn dục vọng và những cảm xúc bị mắc kẹt. Quân thực chất không phải vai quá khó với Quốc Trường, mang cảm giác an toàn, lặp lại một vài hình tượng mà anh thể hiện trước đó.

Ở nửa sau, đường dây tâm lý nhân vật ít nhiều gãy đổ. Quốc Trường đã có thể để lại nhiều ấn tượng hơn, nếu khán giả thấy được ở nơi anh hình ảnh gã trai tồi đứng giữa những mâu thuẫn của việc thương nhớ vợ, hay bị hấp dẫn trước thân xác cô gái mới.

Trong khi với diễn viên trẻ Yên Đan, cô sở hữu ngoại hình sáng, lột tả được hình ảnh người vợ mặc cảm và chìm trong bóng tối khi phát hiện người đàn ông bên mình ngoại tình. Song diễn xuất cảm xúc và đài từ của Yên Đan ở những cảnh cao trào còn hạn chế, nhất là khi đặt cạnh bạn diễn có kinh nghiệm. Một người vợ với thói kiểm soát đến quẫn trí là một chiếc áo hơi rộng với diễn viên gen Z.

Điều tương tự xảy ra với nàng hậu Tiểu Vy, với ngoại hình sáng cùng năng lượng trẻ trung là lựa chọn vừa vặn với Ngọc giai đoạn đầu. Ở cô có sự ngây thơ, tươi mới của một cô gái chưa có nhiều va chạm trong môi trường showbiz. Tính cách nhí nhảnh, vô tư của nàng hậu ngoài đời vô tình hợp hình tượng này. Nhưng khi câu chuyện đi tới cao trào, người đẹp còn lúng túng trong việc bóc tách lớp lang cảm xúc của nhân vật, nhất là việc khắc họa chuyển biến tâm lý từ khi tiếp cận Quân, tới khi vạch trần màn ngoại tình và cuối cùng là đưa ra lựa chọn riêng.

Một điểm đáng tiếc khác của phim là phương thức truyền tải thông điệp. Biên kịch có ý tưởng trong việc xây dựng hình ảnh những người phụ nữ với vai trò, vị thế khác biệt trong một cuộc hôn nhân. Nhưng về sau, mâu thuẫn giữa họ thiên nhiều về sự đố kỵ hay những màn ghen tuông.

Ốc mượn hồn chiếu chính thức từ 5/6.

Điểm sáng về kỹ thuật là hình ảnh phim cho thấy sự dụng công, trau chuốt. Một số bối cảnh có sự đầu tư, điển hình như set quay trên bãi biển. Ở nhiều cảnh, đạo diễn biết cách mượn ánh sáng để kể chuyện, khắc họa những trầy xước, méo mó trong tâm lý nhân vật giữa lằn ranh thiện, ác.

Tính đến chiều 10/6, đứa con tinh thần của Đinh Tuấn Vũ đã mang về 15 tỷ đồng . Đây rõ ràng chưa phải con số kỳ vọng của nhà sản xuất, đòi hỏi ê-kíp truyền thông phải thay đổi chiến lược để phim tăng nhiệt, có những bước tiến doanh thu khả quan hơn.