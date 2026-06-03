Bức ảnh con dâu vua sòng bạc Macau khóc gây chú ý

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao vừa tổ chức đám cưới tại Pháp hôm 1/6. Trong hôn lễ, nữ người mẫu không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt khi đọc lời thề nguyện.

Theo Sohu, bức ảnh Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi đọc lời thề nguyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bàn luận. Người đẹp xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được làm bằng chất liệu lụa satin. Cô để kiểu tóc búi, cài khăn voan mềm mại, được ví như công chúa trên lễ đường.

Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi đọc lời thề nguyện. Ảnh: Weibo.

Điều khiến dân mạng bàn luận là giọt nước mắt của con dâu trùm sòng bạc Macau. Truyền thông nhận xét đây là khoảnh khắc mỹ nhân "buông bỏ mọi lớp phòng vệ và để lộ cảm xúc chân thật", sau thời gian dài bị mỉa mai vì làm dâu hào môn.

Nhiều dân mạng cũng bày tỏ cảm thông với những áp lực mà nữ người mẫu phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua. Họ cho rằng giọt nước mắt trong hôn lễ là sự hạnh phúc của người đẹp khi đã kiên định, đi đến cùng với lựa chọn của mình bất chấp những hoài nghi.

Trước đó, khi hẹn hò Hà Du Quân, Hề Mộng Dao không ít lần bị đàm tiếu. Sau cú ngã nổi tiếng tại show diễn Victoria's Secret năm 2017, mạng xã hội đồng loạt chế giễu, cho rằng sự nghiệp của cô đã chấm dứt. Đến khi công khai hẹn hò với Hà Du Quân, Hề Mộng Dao phải đối mặt với nhiều lời mỉa mai rằng cô "tâm cơ", quen anh chỉ vì muốn bước chân vào tầng lớp thượng lưu.

Kể từ đó, người đẹp liên tục hứng chịu chỉ trích và những lời công kích ác ý. Màn cầu hôn của cô và Hà Du Quân bị chê bai sến sẩm; việc Hề Mộng Dao mang thai, sinh con cũng bị đàm tiếu là vì mục đích duy trì địa vị. Ngay cả phát ngôn của mẹ chồng là Lương An Kỳ về chuyện sinh nhiều con cũng liên tục bị nhắc lại để công kích người đẹp.

Giữa những sóng gió, Hề Mộng Dao may mắn luôn nhận được sự quan tâm của chồng. Hà Du Quân là nhân vật gây nhiều tranh cãi, nhưng một điều khó phủ nhận là anh luôn thể hiện tình cảm rất rõ với vợ. Sau khi đăng ký kết hôn, anh thường xuyên thể hiện sự gắn bó với vợ trên mạng xã hội hay các chương trình truyền hình, không bận tâm đến những lời đồn thổi bên ngoài.

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người từng được mệnh danh là “ông trùm sòng bạc Macau”. Hề Mộng Dao là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, từng tham gia nhiều show thời trang của Victoria’s Secret.