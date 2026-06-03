Kết cục của YouTuber 1 triệu lượt đăng ký

Tòa án bác đơn yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lệnh bắt giam ông Kim Se Eui, người đứng đầu kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero.

Theo Star News, ngày 2/6, Ban Hình sự Phúc thẩm 8-1 thuộc Tòa án quận Trung tâm Seoul đã mở phiên xem xét tạm giam đối với Kim Se Eui. Tại phiên tòa, yêu cầu được thả tự do của Kim Se Eui bị bác bỏ. Hội đồng xét xử cho rằng "không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu".

Kim Se Eui bị bắt giam vào hôm 31/5. Ảnh: Star News.

Trước đó, sau khi bị tạm giam 5 ngày, vào hôm 31/5, Kim Se Eui đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của việc giam giữ. Đây là thủ tục pháp lý cho phép tòa án một lần nữa đánh giá tính hợp pháp và sự cần thiết của biện pháp tạm giam trong quá trình điều tra.

Sau khi bị tòa bác đơn yêu cầu, Kim Se Eui rời khỏi phòng xử án trong tình trạng hai tay bị còng bằng dây trói. Chủ kênh YouTube với 1 triệu lượt đăng ký cho rằng việc ông bị bắt giam đang dẫn đến những cáo buộc liên quan đến hành vi phỉ báng cố diễn viên Kim Sae Ron.

Hiện tại, Kim Se Eui sẽ tiếp tục bị tạm giam để chờ kết quả điều tra. Phía cơ quan điều tra được cho là đang hoàn tất việc làm rõ các tình tiết liên quan đến nghi vấn Kim Se Eui gây sức ép đối với phía Kim Soo Hyun và có thể sớm chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.

Kim Se Eui hiện bị cáo buộc phát tán trên YouTube và các nền tảng khác những thông tin sai lệch, cho rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, hay việc Kim Sae Ron tự tử xuất phát từ áp lực đòi trả nợ từ phía nam diễn viên và công ty quản lý của anh.