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Giải trí

Trúc Anh 'Mắt biếc' thay đổi

  • Thứ bảy, 18/7/2026 05:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ diễn viên vừa đăng tải clip nhìn lại hành trình giảm cân hơn một năm qua. Vóc dáng của Trúc Anh hiện tại đã thay đổi nhiều so với trước.

Trên trang cá nhân, Trúc Anh chia sẻ về hành trình giảm cân hơn một năm qua. Nữ diễn viên đăng tải clip ghi lại hai cột mốc: ngày đầu tiên bước vào giai đoạn giảm cân và hiện tại. Dễ nhận thấy vóc dáng của Trúc Anh thay đổi nhiều so với trước. Cô trở nên thon gọn hơn và tự tin khi mặc những trang phục ôm sát.

"10 giây nhưng là cả một hành trình của tôi", cô chia sẻ.

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Trúc Anh chia sẻ về hành trình hơn một năm giảm cân. Ảnh: FBNV.

Ngoại hình của Trúc Anh hiện tại nhận nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng động viên và ghi nhận sự nỗ lực của nữ diễn viên trong hành trình lấy lại vóc dáng.

Thời gian gần đây, Trúc Anh chăm xuất hiện ở nhiều sự kiện. Cô cũng đăng tải các hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian trong phòng gym, tập luyện để giảm cân. Bên cạnh đó, cô còn chơi boxing và các môn thể thao khác.

Ít ngày trước, nữ diễn viên cho biết đang ở giai đoạn ổn định cân nặng. Dù vậy, cô vẫn đặt mục tiêu giảm thêm 10 kg.

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Diễn viên cho biết đặt mục tiêu giảm thêm 10 kg. Ảnh: FBNV.

"Tôi giảm cân không nhanh, cũng hơn năm rồi. Trước khi ổn định sức khỏe và điều trị tâm lý, tôi rất ngại lên hình, sợ xấu, bị soi mói. Bây giờ, tôi chỉ sợ là mình không khỏe thôi. Tôi đang cố gắng để không sợ sệt nữa. Tôi đã trải qua giai đoạn tiêu cực nên trân trọng những gì đang có", cô chia sẻ.

Tháng 4/2025, Trúc Anh kể cô từng nặng gần 82 kg. Sau Tết Nguyên đán, cô bắt đầu áp dụng chế độ siết cân nặng bằng tập luyện và ăn uống.

"Cảm ơn các bạn trong team đã không ngại vất vả và luôn tận tâm trong công việc. Yêu mọi người. Đây là một hành trình dài nhưng tôi sẽ cố gắng", Trúc Anh chia sẻ.

Từ sau dự án điện ảnh Thiên thần hộ mệnh (2021) đến nay, Trúc Anh cũng không tham gia thêm bộ phim điện ảnh nào khác. Cô sống kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trúc Anh từng tiết lộ cô mắc khá nhiều bệnh liên quan đến cột sống, khớp.

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An Nhi

trúc anh trúc anh

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