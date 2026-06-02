Yên Đan hẹn hò Nguyễn Văn Chung?

Clip hai diễn viên thân thiết nắm tay tại một buổi cinetour gần đây khiến dân mạng bàn tán. Song, phía Nguyễn Văn Chung phủ nhận tin hẹn hò.

Mới đây, dân mạng chia sẻ clip về Yên Đan và Nguyễn Văn Chung - hai diễn viên vừa đóng chung trong một dự án phim. Trong clip, Yên Đan xuất hiện với áo xanh phối cùng chân váy ngắn. Trong khi Nguyễn Văn Chung mặc đồ năng động với áo khoác và quần jeans đen.

Cả hai thân thiết nắm tay, cùng đi vào rạp giao lưu với khán giả. Dân mạng còn chỉ ra tại sự kiện ra mắt hay các buổi cinetour, Yên Đan và Nguyễn Văn Chung thường đi cùng hay chụp hình với nhau. Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Trên mạng xã hội, cụm từ khóa "Yên Đan, Nguyễn Văn Chung" thu hút nhiều lượt tìm kiếm. Nhiều luồng ý kiến bày tỏ thắc mắc cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm, hay chỉ là màn tương tác nhằm quảng bá cho dự án mới.

Khi được liên hệ, Nguyễn Văn Chung phủ nhận việc đang hẹn hò với Yên Đan. Anh giải thích đây chỉ là hành động vô tư, đùa giỡn giữa hai người đồng nghiệp.

Nguyễn Văn Chung và Yên Đan gây bàn tán về mối quan hệ. Ảnh: FBNV.

"Với tôi, tất cả các bạn đều là anh em. Đó chỉ là khoảnh khắc đùa vui của chúng tôi thôi vì đi cinetour liên tục rất mệt. Tôi cũng đùa với Quốc Trường và Lương Gia Huy như vậy", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Nhật ký của mẹ, Con đường mưa, Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa ngân hà… Năm ngoái, sản phẩm âm nhạc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Nguyễn Văn Chung vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Yên Đan sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cô tạo được chú ý qua bộ phim Đi giữa trời rực rỡ. Người đẹp trước đó từng hẹn hò với diễn viên Đỗ Nhật Hoàng được 2 năm, trước khi thông báo chia tay hồi tháng 2/2025.