Noo Phước Thịnh nói về phát ngôn nghi 'cà khịa' Sơn Tùng

“Bản thân tôi trân trọng tất cả. Tôi chỉ muốn tập trung quan sát những ai mình chuẩn bị hợp tác cùng thôi”, anh chia sẻ.

Chiều 2/6, Noo Phước Thịnh chính thức tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Anh phát hành EP Nhấc máy, hợp tác cùng Chi Pu, 52Hz và DTAP.

Chia sẻ về lý do “ở ẩn” trong nhiều năm qua, nam ca sĩ nói có một quãng thời gian dài, anh loay hoay, không tìm được lối đi cho sự nghiệp. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn đối diện với những biến cố trong đời sống cá nhân. Có lúc, anh “mất lửa nghề” và muốn dừng lại việc ca hát.

“Những năm gần đây, mọi người vẫn thấy là một số sản phẩm của tôi tại các lễ trao giải âm nhạc được yêu thích, ủng hộ và có thành tích nhất định. Cũng tại đó, tôi gặp những nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc hiện đại. Tôi nghĩ rằng thôi thì cơ duyên đến, mình phải nắm bắt lấy nó. Tôi được vực dậy. Âm nhạc không có giới hạn. Tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể làm được và phải thay đổi, không chỉ dừng lại ở việc hát ballad hay dance”, ca sĩ chia sẻ.

Bên lề sự kiện, Tri Thức - Znews hỏi Noo Phước Thịnh về bài đăng ồn ào gần đây của anh trên trang cá nhân, được cho là “đá xoáy” Sơn Tùng M-TP.

Noo Phước Thịnh trở lại đường đua Vpop sau nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ phản hồi: “Cũng tại vì một chiếc ‘mỏ hỗn’ của mình. Nhưng thực ra tôi trân trọng mọi người. Bây giờ công nghệ phát triển. Hệ sinh thái của mọi người trên mạng phụ thuộc vào việc họ xem cái gì. Xung quanh tôi, tôi xem 52Hz, Chi Pu để tìm hiểu, làm dự án của mình. Nhiều lúc đầu óc của tôi rối tung lên. Có những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc mạng xã hội, tôi chỉ tập trung quan sát, theo dõi những người sắp hợp tác cùng. Tôi không có quá nhiều thông tin. Và khi 52Hz ra bài, tôi chia sẻ cho em ấy. Điều này là sự ngưỡng mộ. Đôi khi tôi không nghĩ rằng bài đăng đó lại nhạy cảm”.

Anh nói tiếp: “Đôi khi tôi phải giật mình nhìn lại một điều rằng có những thứ mình không nên mãi tranh cãi, giải thích những câu chuyện không hồi kết. Đến từng này tuổi, tôi không muốn mình vô duyên vô cớ có những bước đi không thông minh như vậy. Tôi cảm thấy bản thân không nên đề cập quá nhiều về vấn đề này. Hiện tại, tôi sống tích cực”.

Trước đó, vào tối 28/5, Sơn Tùng phát hành MV Come My Way. Sản phẩm thu hút sự chú ý, bàn luận của khán giả mộ điệu.

Song không lâu sau đó, tên của Noo Phước Thịnh bất ngờ được dân mạng "réo tên". Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của nam ca sĩ trên mạng xã hội. Cụ thể, anh chia sẻ ca khúc mới của 52Hz với ca khúc Take me back. Đi kèm bài đăng, anh viết: "Bài này thì bao không thất vọng nè. Good job (tạm dịch: Làm tốt lắm - PV) 52Hz".

Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây chỉ là động thái đơn thuần để ủng hộ đàn em, không ít dân mạng nghi vấn Noo Phước Thịnh "cà khịa" Sơn Tùng.

Dưới bài đăng của Noo Phước Thịnh là nhiều ý kiến trái chiều, công kích. Nam ca sĩ cũng trực tiếp đáp trả dân mạng dưới bình luận.