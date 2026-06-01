Cảnh tượng hỗn loạn với 'diễn viên tệ nhất Trung Quốc'

Sự kiện có Trương Lăng Hách tham gia bị hủy bỏ đột ngột sau khi người hâm mộ xô vỡ cửa kính ra vào trung tâm thương mại.

Theo Sinchew, Trương Lăng Hách tham gia một sự kiện của nhãn hàng kính mắt ở trung tâm thương mại của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây vào ngày 31/5. Song trước giờ diễn ra sự kiện, số lượng người tham dự quá đông. Họ chen lấn và xô vỡ cửa kính ra vào của trung tâm thương mại.

5 người bị thương nhẹ sau vụ việc nói trên. Sự kiện sau đó đã bị hủy bỏ đột ngột. Công ty quản lý của Trương Lăng Hách thông báo sẽ bồi thường cho những khán giả tham dự sự kiện, bao gồm chi phí đi lại, khách sạn. Người hâm mộ được yêu cầu điền thông tin đầy đủ và gửi đến công ty. Quá trình hoàn trả dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6 và hoàn tất vào giữa tháng 6.

Trương Lăng Hách là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ vài năm gần đây. Ảnh: @zhanglinghe.

"An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Trương Lăng Hách làm việc ở Nam Ninh. Các fan từ nhiều thành phố khác đã háo hức đến đây để gặp diễn viên. Chúng tôi rất tiếc khi để xảy ra sự việc và khiến mọi người thất vọng", phía công ty quản lý diễn viên cho biết.

Theo ước tính, phía Trương Lăng Hách sẽ chịu tổn thất lớn về tài chính để bù đắp những chi phí nói trên. Song hành động của nam diễn viên và phía công ty nhận được nhiều lời khen từ công chúng Trung Quốc.

Trương Lăng Hách là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây. Gia nhập Cbiz từ năm 2020, anh nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, chiều cao lý tưởng và hình tượng phù hợp với các vai nam chính ngôn tình, cổ trang. Nam diễn viên tham gia các dự án như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Vào tháng 3, bộ phim Trục Ngọc có Trương Lăng Hách đóng chính, bất ngờ gây sốt. Song nam diễn viên bị chê bai, chế giễu vì làm sai lệch hình tượng nhân vật. Việc trang điểm lố với son môi đỏ, kẻ mắt đậm và kem nền dày bị nhận xét là kệch cỡm với hình tượng một tướng quân ra trận.

Trương Lăng Hách còn vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn được cho là miệt thị ngoại hình người Đông Nam Á. Sau đó, mạng xã hội Trung Quốc mở cuộc bình chọn top 10 diễn viên sinh sau năm 1995 có diễn xuất tệ nhất. Kết quả, Trương Lăng Hách là cái tên dẫn đầu bảng.