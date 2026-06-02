Nam ca sĩ đăng clip cầu cứu trong đêm

Thành viên Jungkook của nhóm nhạc BTS đăng tải clip cầu cứu cộng đồng mạng sau khi bị fan cuồng rình rập tại nhà riêng trong đêm.

Theo Tenasia, đêm 1/6, Jungkook gây xôn xao khi đăng tải một đoạn video lên Instagram Story. Trong video được chia sẻ, nam ca sĩ xuất hiện khi ra khu vực sông Hàn để chạy bộ vào lúc tối muộn. Thành viên BTS đeo khẩu trang đen và đội mũ che kín mặt.

Anh sau đó cho biết phát hiện một fan cuồng rình rập tại cửa nhà riêng. Nam ca sĩ thẳng thắn yêu cầu chấm dứt ngay hành động này.

"Tôi đâu có bảo mọi người đứng chờ ở nhà tôi đâu. Tôi thật sự sẽ công khai danh tính các bạn đấy", Jungkook nói. Trong đoạn video, nam ca sĩ bày tỏ sự bức xúc, liên tục vung nắm đấm vào màn hình điện thoại.

Jungkook đăng tải story cầu cứu vì bị fan cuồng rình rập ở nhà riêng. Ảnh: IGNV.

Đoạn video Jungkook cầu cứu vì bị fan cuồng rình rập ở nhà riêng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Dân mạng bày tỏ bức xúc khi nam ca sĩ bị xâm phạm đời tư. Trước đó, anh nhiều lần bị fan cuồng rình rập, thậm chí cố gắng đột nhập vào nơi ở riêng.

Tháng 8 năm ngoái, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã đột nhập vào bãi đỗ xe của căn nhà nơi Jungkook sinh sống tại quận Yongsan, Seoul vào khoảng nửa đêm. Người này sau đó bị cảnh sát bắt giữ sau khi có người trình báo.

Jungkook tại một sự kiện. Ảnh: korea joongang daily.

Vào tháng 6/2025, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi cũng bị bắt giữ sau khi nhiều lần cố bấm mã khóa cửa nhà Jungkook, nhằm tìm cách đột nhập vào nơi ở của nam ca sĩ.

Jungkook, sinh năm 1997, là em út nhóm BTS. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát hay, phong cách cá tính, anh sở hữu lượng fan đông đảo.