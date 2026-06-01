Vợ Anh Đức hiện tại

Anh Phạm đang gây bàn luận khi clip cô cùng đồng nghiệp giao lưu tại một buổi cinetour phim gần đây được lan truyền trên mạng xã hội. Trong lúc giao lưu, Anh Phạm lên tiếng nhắc nhở bạn diễn Yên Đan ngay trước mặt nhiều khán giả. Hành động này của diễn viên gây ra tranh cãi.

Anh Phạm những ngày qua bận bịu với lịch trình quảng bá dự án điện ảnh mới Ốc mượn hồn. Trong phim, Anh Phạm vào vai diễn viên Diễm Quỳnh, cô tình nhân trẻ lén lút cặp kè với nam chính Quân (Quốc Trường), một doanh nhân thành đạt. Không có quá nhiều đất diễn, màn thể hiện của Anh Phạm chưa để lại ấn tượng đặc biệt.

Trước đó, Anh Phạm từng dắt túi khá nhiều dự án điện ảnh. Một số bộ phim có tiếng mà bà xã Anh Đức tham gia có thể kể tới như Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà, Mai, hay Thám tử Kiên… Song, Anh Phạm chủ yếu đảm nhận những vai phụ, không có nhiều thời lượng lên hình.

Anh Phạm (tên đầy đủ Phạm Quỳnh Anh ) sinh năm 1999, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Diễn viên gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, đường nét hài hòa, mềm mại. Anh Phạm kết hôn với Anh Đức vào tháng 9/2024, tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian qua, vợ chồng diễn viên thường xuyên đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện giải trí. Hồi đầu năm nay, Anh Phạm từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Song diễn viên sau đó đã có động thái ngầm phủ nhận.

Ngoài công việc, Anh Phạm cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Thời gian rảnh, cặp đôi tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng lãng mạn.

Diễn viên Ốc mượn hồn theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch với lựa chọn yêu thích trong tủ đồ là những chiếc đầm bánh bèo hay váy ôm sát tôn cơ thể. Đôi khi, bà xã Anh Đức cũng làm mới hình tượng trong những thiết kế cắt xẻ quyến rũ. Trang cá nhân của Anh Phạm hiện thu hút 164.000 lượt theo dõi.

