Con trai Jennifer Phạm ở tuổi 18

Bảo Nam được mẹ chuẩn bị vest, đưa đi cắt tóc trước thời điểm tốt nghiệp. Con trai Jennifer Phạm tiếp tục được chú ý với chiều cao nổi bật.

Jennifer Phạm vừa tới Mỹ để ủng hộ con trai Bảo Nam trong buổi dạ hội khiêu vũ tổ chức vào cuối năm học. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ video ghi lại cảnh đưa con trai đi cắt tóc, chọn đồ. Theo Jennifer Phạm, Bảo Nam đã được bà ngoại đề nghị đi cắt tóc từ trước nhưng muốn chờ mẹ từ Việt Nam sang để cùng đi. Cô cũng chuẩn bị vest, hoa cài áo cho con trai trước bữa tiệc quan trọng.

Trước đó, Jennifer Phạm cũng đưa con trai đi xem giải đua F1 như một món quà mừng cậu kết thúc kỳ thi và chuẩn bị tốt nghiệp. Theo cô, đây là niềm đam mê của con trai.

“3 ngày sống cùng tiếng động cơ, những vòng đua nghẹt thở và cảm xúc vỡ òa trên khán đài. Ngày đầu, trời đẹp nên mẹ con chụp được rất nhiều ảnh. Đến ngày đua chính thì mưa, nhưng cũng chính cơn mưa ấy làm trận đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Hôm nay niềm vui nhân đôi khi cả hai đội con yêu thích đều chiến thắng nha”, Jennifer Phạm chia sẻ về kỷ niệm đi xem F1 cùng con trai.

Hình ảnh Jennifer Phạm bên con trai. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 10/2025, Jennifer Phạm tặng con trai chiếc Tesla Model X để Bảo Nam có phương tiện đi lại, thuận tiện cho việc di chuyển tới trường học. Bảo Nam sở hữu chiều cao hơn 1,9 m ở tuổi 18 với ngoại hình điển trai.

Bảo Nam là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm. Sau khi cha mẹ chia tay, Bảo Nam chủ yếu sinh sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ.

Jennifer Phạm từng nhiều lần chia sẻ Bảo Nam là người sống tình cảm, hiền lành và có phần khá kín tiếng. Dù sở hữu năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt khả năng chơi piano, con trai của hoa hậu không có ý định theo đuổi con đường giải trí như bố mẹ.

Ở tuổi trưởng thành, Bảo Nam được nhận xét ngày càng chững chạc, điển trai và có thành tích học tập tốt. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, Bảo Nam đều nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, được biết đến sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2005.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Jennifer Phạm xây dựng tổ ấm mới bên doanh nhân Đức Hải. Hiện cặp đôi có 3 người con chung. Những năm gần đây, Jennifer Phạm hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh cũng như các dự án cá nhân.