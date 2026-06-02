'Nữ hoàng gợi cảm' Lee Hyori gây chú ý

Hình ảnh hiếm 30 năm trước của Lee Hyori vừa được đào lại, gây chú ý với vẻ ngoài giản dị và phong thái tự tin khi còn là nữ sinh.

Theo Chosun, hình ảnh Lee Hyori trong một cuộc phỏng vấn đường phố cách đây khoảng 30 năm đang được cộng đồng mạng Hàn Quốc chú ý trở lại. Đoạn video cũ ghi lại thời điểm nữ ca sĩ còn chưa bước chân vào showbiz, xuất hiện như một nữ sinh bình thường trên phố.

Trong hình ảnh được đào lại, Lee Hyori để tóc dài tự nhiên, trang điểm gần như không đáng kể, diện trang phục đời thường giản dị. Dù chất lượng video cũ không sắc nét, vẻ ngoài của cô vẫn nổi bật giữa khung cảnh đường phố đông người, gây chú ý bởi phong thái tự tin trước ống kính.

Hình ảnh Lee Hyori 30 năm trước. Ảnh: @chosun.

Câu chuyện phía sau đoạn phỏng vấn cũng gây thích thú. MC kiêm cựu phóng viên Kwon Soon Pyo mới đây chia sẻ trên chương trình MBC Radio Kwon Soon-pyo’s News High Kick rằng ông chính là người thực hiện buổi phỏng vấn. Thời điểm đó, ông ra đường để ghi nhận ý kiến người dân về tình hình kinh tế trong giai đoạn khó khăn.

Kwon Soon Pyo kể khi đang tìm người trả lời phỏng vấn, ông bắt gặp một cô gái trẻ “xinh xắn và thông minh” nên quyết định tiếp cận. Sau cuộc phỏng vấn, ông gần như quên hẳn sự việc. Phải hơn 20 năm sau, khi một hậu bối gửi lại đoạn video đang lan truyền trên mạng, ông mới bất ngờ nhận ra nhân vật năm xưa chính là Lee Hyori.

“Người được tôi phỏng vấn khi đó là Lee Hyori. Lúc ấy cô ấy chưa ra mắt nên tôi hoàn toàn không biết. Sau này xem lại video, tôi mới nghĩ: ‘À, hóa ra vì vậy mà mình đã chọn cô ấy’. Dù còn rất trẻ, không phải độ tuổi có thể am hiểu sâu về kinh tế, cô ấy vẫn trả lời rất tốt”, Kwon Soon Pyo hồi tưởng. Nam MC còn hài hước nói trong những cuộc trò chuyện riêng, ông vẫn đùa rằng mình là người đầu tiên phát hiện tố chất ngôi sao của Lee Hyori.

Những năm gần đây, Lee Hyori ít hoạt động giải trí hơn trước. Ảnh Vouge.

Trong video cũ, khi được hỏi về dự đoán tình hình kinh tế năm mới, Lee Hyori trả lời khá dứt khoát: “Năm ngoái kinh tế quá tệ, tôi nghĩ năm nay sẽ khá hơn”.

Lee Hyori sinh năm 1979, ra mắt năm 1998 với tư cách thành viên nhóm Fin.K.L. Sau khi nổi tiếng cùng nhóm, cô tiếp tục thành công trong vai trò ca sĩ solo với nhiều bản hit, đồng thời là gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí Hàn Quốc. Năm 2013, Lee Hyori kết hôn với ca sĩ Lee Sang-soon. Gần đây, cô mở một phòng tập yoga tại quận Seodaemun, Seoul và hoạt động thêm với vai trò huấn luyện viên yoga.