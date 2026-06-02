Vẻ ngoài ở tuổi 46 của Cao Viên Viên gây bàn tán

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Cao Viên Viên gần đây gây chú ý. Ở tuổi 46, nữ diễn viên được khen tự nhiên, thanh lịch, không cố níu giữ hình ảnh thiếu nữ.

Theo Sohu, mới đây, Cao Viên Viên đã xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc. Trong những bức ảnh, cô diện váy dài màu xanh sapphire liền tối giản, khá kén người mặc nhưng lại giúp tôn làn da của nữ diễn viên.

Điều khiến loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi là những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa tại hiện trường. Trong một số bức ảnh cận mặt, có thể thấy rõ rãnh cười và những nếp nhăn mảnh ở khóe mắt khi Cao Viên Viên mỉm cười.

Tuy vậy, thay vì bị soi xét khắt khe, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen vì vẻ ngoài mềm mại, tự nhiên và gần gũi. Có khán giả nhận xét trong bối cảnh nhiều ngôi sao chạy theo vẻ ngoài trẻ trung hoặc những gương mặt quá hoàn hảo, nét đẹp tự nhiên của Cao Viên Viên lại trở nên khác biệt.

Đây không phải lần đầu ảnh chưa chỉnh sửa của Cao Viên Viên trở thành chủ đề bàn luận. Đầu năm 2026, ảnh cận mặt của cô tại một sự kiện khác cũng từng được lan truyền. Khi đó, dù có thể nhìn thấy dấu hiệu tuổi tác, phần lớn bình luận vẫn dành lời khen cho thần thái tự nhiên của nữ diễn viên. Cô được xem là một trong những sao nữ hiếm hoi không cố níu giữ hình ảnh thiếu nữ, mà chọn cách xuất hiện phù hợp với độ tuổi.

Hình ảnh Cao Viên Viên gần đây. Ảnh: Sohu.

Thời gian gần đây, Cao Viên Viên cũng gây chú ý bởi phong cách đời thường giản dị. Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, cô được bắt gặp đội mũ rơm, đeo túi vải bố và dạo phố trong trang phục thoải mái. Trước đó, bộ ảnh ngoài trời với áo trắng, quần jeans của cô cũng được khen là nhẹ nhàng.

Cao Viên Viên sinh năm 1979, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Ỷ Thiên Đồ Long ký (2003), Thần y hiệp lữ, Thiên hạ đệ nhất, Tần vương Lý Thế Dân... Nữ diễn viên được gọi là "nữ thần quốc dân", "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh". Cô cũng đạt giải Bách Hoa, Kim Kê cho những vai diễn điện ảnh xuất sắc.

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình kết hôn năm 2014. Họ lên chức cha mẹ vào tháng 5/2019 sau hơn 5 năm chờ đợi. Chuyện tình của họ từng vấp phải sự phản đối của cha mẹ Triệu Hựu Đình vì trước khi đến với anh, Cao Viên Viên từng có nhiều mối tình.

Chưa kể, quyết định lấy chồng và sinh con giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa của Cao Viên Viên cũng từng khiến người hâm mộ tiếc nuối. Song, nữ diễn viên cho biết đây là lựa chọn mà cô chủ động đưa ra.