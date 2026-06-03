Ê-kíp MV của Sơn Tùng xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang

Sau khi bị tố chiếm dụng nghệ thuật, Microwave Soups - đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV "COME MY WAY" của Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang, thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ) của cô mà chưa có sự xin phép hay trao đổi, xin ý kiến ngay từ đầu.

Set quay trong MV của Sơn Tùng bị tố chiếm dụng nghệ thuật. Ảnh: Grapevine.

"Chúng em hoàn toàn nhận trách nhiệm về thiếu sót này. Chúng em nhận thức rõ rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Sự việc không mong muốn này đã khiến chị cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Chúng em thực sự xin lỗi vì đã không ứng xử đủ cẩn trọng và đúng mực với tác phẩm cũng như với chính tác giả của nó", Microwave Soups chia sẻ.

Đơn vị cho biết đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Các bên hiện tiếp tục trao đổi để tìm hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời, Microwave Soups cũng gửi lời xin lỗi đối tác và các bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ lùm xùm.

"Sự việc lần này là một bài học đắt giá đối với nhóm trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm. Microwave Soups cam kết sẽ nghiêm túc rà soát, đồng thời siết chặt quy trình vận hành nội bộ để ngăn chặn những sai lầm tương tự trong tương lai", đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV COME MY WAY cho hay.

Ngay sau đó, Antiantiart - đơn vị đóng vai trò sản xuất và điều phối dự án - đã chia sẻ lại bài đăng xin lỗi của Microwave Soups.

"Antiantiart ý thức rằng lỗi sai của team là đã không kiểm soát khâu thiết kế bối cảnh của Microwave Soups. Và khi có sai sót xảy ra, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong quá trình phối hợp và kiểm soát chung", Antiantiart chia sẻ.

Đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi ca sĩ Sơn Tùng vì khiến anh chịu ảnh hưởng từ vụ lùm xùm, đồng thời cho biết đang phối hợp cùng Microwave Soups để làm việc trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang.

MV mới của Sơn Tùng đạt khoảng 23 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành. Ảnh: Sơn Tùng M-TP Official.

Trước đó, hôm 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên Threads, làm dấy lên tranh luận về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện ở khoảng phút 3:55 trong MV COME MY WAY của Sơn Tùng M-TP.

Tổ chức này đồng thời công bố nội dung trao đổi qua email giữa Lê Giang và ê-kíp thực hiện dự án. Trong đó, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về nguồn gốc ý tưởng của bối cảnh này và cho rằng set quay trong MV COME MY WAY có một số điểm tương đồng với tác phẩm thực hiện năm 2017 của mình.