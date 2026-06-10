Sao nhí 'Thần bài' sau 30 năm

Tạ Miêu nổi lên như một hiện tượng sau bộ phim đình đám "Thần bài". Anh từng được tung hô là "thần đồng võ thuật" suốt một thời.

Theo China Times, Tạ Miêu sau nhiều năm kín tiếng vừa gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với phim Cơn thịnh nộ. Trong dự án điện ảnh mới, thần đồng võ thuật một thời bắt tay với đạo diễn người Nhật Bản Kenji Tanigaki - người từng đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm nổi tiếng như Sát Phá Lang hay Đảo hỏa tuyến.

Tạ Miêu hội ngộ Lương Gia Huy và Châu Nhuận Phát.

Trong thời gian quảng bá, Tạ Miêu có dịp hội ngộ Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy - các ngôi sao năm xưa đóng chung trong Thần bài phần 2. Nam diễn viên cho biết vẫn luôn ghi nhớ lời khuyên của Châu Nhuận Phát năm đó. Khi Tạ Miêu đang là sao nhí nổi tiếng, được nhiều người quan tâm, Châu Nhuận Phát lại khuyên anh nên trở lại trường học để có một cuộc sống bình thường.

Tạ Miêu nghe theo lời khuyên của đàn anh và hiện tại, anh cho rằng đây là quyết định vô cùng đúng đắn, quan trọng đối với cuộc đời mình. Diễn viên còn chia sẻ anh biết ơn Châu Nhuận Phát khi không chỉ dạy anh diễn xuất mà còn nhiều bài học về lẽ sống.

Tạ Miêu sinh năm 1984, nổi tiếng toàn châu Á khi xuất hiện trong Thần bài phần 2. Anh sau đó trở thành sao nhí được săn đón, liên tục xuất hiện trong các dự án đình đám như The New Legend of Shaolin, God of Gamblers Returns hay My Father Is a Hero...

Trong Cơn thịnh nộ, Tạ Miêu đảm nhiệm vai chính, hóa thân thành một người cha chiến đấu để giải cứu con gái bị bắt cóc. Tác phẩm được quảng bá là một phim hành động với các pha giao đấu, so găng có tính chất bạo lực cao.

Tạ Miêu từng được gọi là thần đồng võ thuật. Ảnh: China Times.

Phim đánh dấu màn tái ngộ giữa Tạ Miêu và hai đàn anh là Châu Nhuận Phát cùng Lý Liên Kiệt. Ngoài ra, Cơn thịnh nộ còn quy tụ dàn sao hành động quốc tế gồm Joe Taslim, Lý Vĩ, Yayan Ruhian hay Masanori Ando.