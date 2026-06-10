Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sao nhí 'Thần bài' sau 30 năm

  • Thứ tư, 10/6/2026 20:25 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Tạ Miêu nổi lên như một hiện tượng sau bộ phim đình đám "Thần bài". Anh từng được tung hô là "thần đồng võ thuật" suốt một thời.

Theo China Times, Tạ Miêu sau nhiều năm kín tiếng vừa gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với phim Cơn thịnh nộ. Trong dự án điện ảnh mới, thần đồng võ thuật một thời bắt tay với đạo diễn người Nhật Bản Kenji Tanigaki - người từng đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm nổi tiếng như Sát Phá Lang hay Đảo hỏa tuyến.

Ta Mieu anh 1

Tạ Miêu hội ngộ Lương Gia Huy và Châu Nhuận Phát.

Trong thời gian quảng bá, Tạ Miêu có dịp hội ngộ Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy - các ngôi sao năm xưa đóng chung trong Thần bài phần 2. Nam diễn viên cho biết vẫn luôn ghi nhớ lời khuyên của Châu Nhuận Phát năm đó. Khi Tạ Miêu đang là sao nhí nổi tiếng, được nhiều người quan tâm, Châu Nhuận Phát lại khuyên anh nên trở lại trường học để có một cuộc sống bình thường.

Tạ Miêu nghe theo lời khuyên của đàn anh và hiện tại, anh cho rằng đây là quyết định vô cùng đúng đắn, quan trọng đối với cuộc đời mình. Diễn viên còn chia sẻ anh biết ơn Châu Nhuận Phát khi không chỉ dạy anh diễn xuất mà còn nhiều bài học về lẽ sống.

Tạ Miêu sinh năm 1984, nổi tiếng toàn châu Á khi xuất hiện trong Thần bài phần 2. Anh sau đó trở thành sao nhí được săn đón, liên tục xuất hiện trong các dự án đình đám như The New Legend of Shaolin, God of Gamblers Returns hay My Father Is a Hero...

Trong Cơn thịnh nộ, Tạ Miêu đảm nhiệm vai chính, hóa thân thành một người cha chiến đấu để giải cứu con gái bị bắt cóc. Tác phẩm được quảng bá là một phim hành động với các pha giao đấu, so găng có tính chất bạo lực cao.

Ta Mieu anh 2

Tạ Miêu từng được gọi là thần đồng võ thuật. Ảnh: China Times.

Phim đánh dấu màn tái ngộ giữa Tạ Miêu và hai đàn anh là Châu Nhuận Phát cùng Lý Liên Kiệt. Ngoài ra, Cơn thịnh nộ còn quy tụ dàn sao hành động quốc tế gồm Joe Taslim, Lý Vĩ, Yayan Ruhian hay Masanori Ando.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Diễn viên 'Bố già' qua đời

Anthony Guidera, tài tử được biết đến qua các bộ phim “Bố già" phần 3 hay "Species”, vừa qua đời ở tuổi 65.

1 giờ trước

‘Ốc mượn hồn’ có Tiểu Vy gây bất ngờ nhưng cũng còn kẽ hở

"Ốc mượn hồn" có nhiều ý tưởng tốt nhưng cũng còn thiếu sự khéo léo trong việc điều khiển mạch cảm xúc và kiểm soát những cú plot-twist gây bất ngờ.

4 giờ trước

Phim 'Ma xó' bối cảnh nghèo nàn, không ngôi sao nhưng vẫn gây sốt ở rạp Việt

Bộ phim kinh dị đầu tay của Phan Bá Hỷ với bối cảnh nghèo nàn, cũng không ngôi sao phòng vé, vậy mà gây sốt rạp Việt. Phim vừa ra mắt ít ngày đã dắt túi hơn 70 tỷ đồng.

15 giờ trước

Minh Hạo

Tạ Miêu Lý Liên Kiệt thần bài Châu nhuận phát lý liên kiệt

  • Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Trung Quốc. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu Lâm tự đã gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của anh vào hàng ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc, bắt đầu có ảnh hưởng đến khán giả ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ. Anh tiếp tục đóng các phim về Thiếu Lâm và gặt hái được nhiều thành công. Ngoài vai trò diễn viên, Lý Liên Kiệt còn được biết tới là nhà sản xuất phim và nhà hoạt động từ thiện.

    • Ngày sinh: 16/4/1963
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Phim: Thiếu Lâm tự, Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Biệt đội đánh thuê,...

Đọc tiếp

Hai Tu o hien tai hinh anh

Hải Tú ở hiện tại

36 phút trước 20:03 10/6/2026

0

Trong sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng, Hải Tú giữ vị trí Project & Artist Manager. Trước đó, cô từng thử sức với vai trò diễn xuất, travel blogger và mẫu ảnh.

Viet Hoa sau khi ket hon hinh anh

Việt Hoa sau khi kết hôn

1 giờ trước 19:23 10/6/2026

0

Việt Hoa, Thu Quỳnh chuẩn bị trở lại với vai diễn mới trong bộ phim thuộc thể loại điều tra phá án "Lửa trắng".

My nhan vua chia tay ban trai 14 nam hinh anh

Mỹ nhân vừa chia tay bạn trai 14 năm

2 giờ trước 18:53 10/6/2026

0

Mối tình 14 năm của Choi Soo Young và Jung Kyung Ho khép lại khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nữ ca sĩ được chú ý bởi sự nghiệp bền bỉ, vẻ đẹp thanh lịch và xuất thân khá giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý