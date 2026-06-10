Anthony Guidera, tài tử được biết đến qua các bộ phim “Bố già" phần 3 hay "Species”, vừa qua đời ở tuổi 65.

Theo TMZ, vợ của Anthony Guidera xác nhận nam diễn viên qua đời hôm 6/6, tại một bệnh viện ở khu vực Los Angeles. Trước đó, ông bị ngừng tim vào tháng 5 và phải duy trì sự sống bằng máy móc trong suốt ba tuần.

“Với nỗi đau vô hạn, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi đột ngột của Anthony yêu quý. Gia đình chúng tôi hoàn toàn suy sụp và đang cố gắng vượt qua bi kịch khó chấp nhận này. Xin hãy luôn giữ ánh sáng vĩnh cửu ấy trong trái tim và cầu nguyện cho gia đình chúng tôi”, bà Valarie Anderson, vợ của Guidera, viết trên mạng xã hội.

Thông tin diễn viên Bố già qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Nhiều người đăng tải bài viết bày tỏ niềm thương tiếc ông trên mạng xã hội.

Hình ảnh nam diễn viên bên vợ. Ảnh: FBNV.

Anthony Guidera sinh năm 1960, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bố già phần 3 (1990) của đạo diễn Francis Ford Coppola. Trong phim, ông vào vai người vệ sĩ Anthony. Sau đó, tài tử xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Baywatch (1993), Star Trek: Deep Space Nine (1993) hay Valley of the Dolls (1994).

Với vai diễn trong bộ phim Species (1995) của đạo diễn Roger Donaldson, ông cùng bạn diễn Natasha Henstridge giành giải MTV Movie Award cho hạng mục Nụ hôn trên màn ảnh xuất sắc. Tác phẩm cuối cùng mà Guidera tham gia là L.A. Dicks (2005).

Anthony Guidera có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là Valarie Anderson suốt 20 năm qua. Cặp đôi có một người con trai là Nick.