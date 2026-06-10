Clip thiếu gia Singha xé 'hợp đồng bịt miệng' viral khắp MXH

Sau phiên tòa chiều 10/6, Psi Scott công khai bản hợp đồng gia đình bắt anh ký 3 năm trước, trong đó yêu cầu Psi giữ kín thông tin để bảo vệ danh dự gia tộc.

Theo MGR Online, ngày 10/6, Tòa án Dân sự Phra Khanong ở Bangkok mở phiên hòa giải vụ kiện giữa nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Psi Scott và mẹ ruột là bà Jiranuch Bhirombhakdi.

Nhiều người dân tới phiên tòa để ủng hộ Psi Scott. Ảnh: Matichon.

Trước đó, bà Jiranuch đã khởi kiện con trai để đòi lại khối tài sản mà ông ngoại của Psi Scott trước đây để lại cho anh. Tại phiên hòa giải, Psi ủy quyền cho đại diện cố vấn là ông Panthep Puapongpan và luật sư tham gia đàm phán.

Ông Panthep cho biết phía bị đơn sẵn sàng thương lượng nhưng chưa thể đưa ra kết luận nào cho đến khi biết rõ nguyên đơn có thiện chí hòa giải hay không. Ông cũng tiết lộ đội ngũ pháp lý đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với khoảng 20 luật sư và cố vấn tham gia hỗ trợ, sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu vụ việc tiếp tục được đưa ra xét xử.

Đáng chú ý, ngay sau phiên tòa ngày 10/6, Psi Scott đã có hành động công khai bản thỏa thuận ký với gia đình từ cuối năm 2023. Psi gọi đây là "hợp đồng bịt miệng", xuất hiện sau khi anh kể với gia đình về việc bị anh trai ruột xâm hại tình dục.

Theo nội dung bản thỏa thuận, gia đình sẽ gửi cho Psi 5 triệu baht mỗi năm. Đổi lại, anh phải giữ kín thông tin, không được công khai thêm các nội dung có thể gây ảnh hưởng tới danh dự gia tộc.

Psi xé bỏ hợp đồng trước ống kính truyền thông. Ảnh: MGR Online.

Trước ống kính máy quay, Psi xé bỏ và ném bản thỏa thuận này xuống đất. "Các người không thể mua được tiếng nói của tôi. Nhân phẩm con người không phải thứ có thể đem ra mua bán. Hãy mang tiền và quyền lực của các người đến nơi khác", anh tuyên bố. Clip thiếu gia tập đoàn Singha xé bỏ "hợp đồng bịt miệng" được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút nhiều bàn luận trái chiều.

Cũng theo Psi, bản cam kết quy định nếu anh vi phạm các điều khoản thì khoản tiền hỗ trợ hàng năm sẽ bị cắt. Phía gia đình đã ngừng chi trả 5 triệu bath cho Psi trong năm nay.