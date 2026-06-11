Chi Bảo sau khi giải nghệ

Sau khi rời showbiz, Chi Bảo dành thời gian cho công việc kinh doanh. Diễn viên "Đồng tiền xương máu" hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con nhỏ.

Trên trang cá nhân với hơn 100.000 lượt theo dõi, Chi Bảo vừa chia sẻ những khoảnh khắc cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại ở Côn Đảo (TP.HCM) nhân dịp sinh nhật vợ. Theo tiết lộ, khu resort này thuộc sở hữu của gia đình anh, có quy mô khoảng 120 ha, với mặt trước hướng ra biển, phía sau tựa lưng vào rừng nguyên sinh.

Cặp đôi và hai con nhỏ tận hưởng không gian tươi mát ven biển, còn tổ chức buổi tiệc để chiêu đãi một số bạn bè thân thiết. Vợ chồng Chi Bảo, Thùy Chang thể hiện nhiều cử chỉ lãng mạn trong chuyến nghỉ dưỡng. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cặp đôi.

Thời gian qua, sau khi rời làng giải trí, Chi Bảo dành thời gian chăm sóc gia đình, phát triển các hoạt động kinh doanh cùng bà xã. Dù không còn hoạt động trong showbiz, diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ như Bình Minh, Bảo Thy, Hà Kiều Anh... Thời gian rảnh, ngoài du lịch và nghỉ dưỡng, vợ chồng anh cùng bạn bè gặp gỡ, chơi thể thao. Mới đây, nhân dịp sinh nhật bà xã, Chi Bảo còn tổ chức giải đấu pickleball, mời nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tham gia.

Chi Bảo hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con nhỏ. Ảnh: FBNV.

Chi Bảo sinh năm 1973, gia nhập làng giải trí từ những năm 1990. Anh nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai, lịch lãm. Chi Bảo nổi tiếng nhờ vai Toàn trong Đồng tiền xương máu ra mắt năm 1997. Sau đó, diễn viên tiếp tục tham gia nhiều bộ phim gây được tiếng vang như Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Giao thời, Những đứa con thành phố... Năm 2021, Chi Bảo thông báo dừng sự nghiệp diễn xuất.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ năm 2019, rồi kết hôn 2 năm sau đó. Vợ Chi Bảo kém anh 16 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Hai người tới nay chưa tổ chức lễ cưới. Năm 2022, cặp đôi có con đầu lòng là Gia Khang. Tháng 9/2024, cả hai đón người con thứ hai chào đời, đặt tên là Gia Linh.

Ngoài 2 con chung với Thùy Chang, Chi Bảo còn có con trai Gia Cát (sinh năm 2001) với vợ cũ.