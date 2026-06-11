Cựu thủ môn Thể Công từng vô địch quốc gia nay là diễn viên VTV

Từng là thủ môn vô địch U16 quốc gia trong màu áo Thể Công, nam nghệ sĩ này hiện là MC, diễn viên quen thuộc trên sóng VTV.

Khán giả truyền hình quen thuộc với hình ảnh MC, diễn viên Tuấn Tú trên sóng VTV qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không?, Người một nhà hay mới đây là Dưới ô cửa sáng đèn.

Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi gắn bó với nghiệp diễn, anh từng có nhiều năm theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp và được đánh giá là một thủ môn triển vọng.

Giấc mơ "quần đùi áo số" dang dở vì chấn thương

Nam nghệ sĩ kể rằng từ nhỏ anh đã mê bóng đá và thường xuyên theo bố đến sân Hàng Đẫy hay sân Cột Cờ để xem các trận đấu. "Khi bé, Tú mê bóng đá lắm. Thường xuyên cùng bố ra sân Hàng Đẫy và Cột Cờ để xem những trận đấu của các đàn anh và muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này", anh từng chia sẻ trong phỏng vấn với Dân trí.

MC Tuấn Tú từng khoác áo U16 Thể Công và cùng đội bóng giành chức vô địch U16 toàn quốc.

Niềm đam mê ấy giúp Tuấn Tú sớm góp mặt trong đội U13 rồi U15 Hà Nội ở vị trí thủ môn. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo U16 Thể Công và cùng đội bóng giành chức vô địch U16 toàn quốc. Thành tích này từng được xem là bước đệm để Tuấn Tú tiến gần hơn tới giấc mơ sân cỏ chuyên nghiệp

Dù từng thử sức ở nhiều vị trí khác nhau, Tuấn Tú cho biết thủ môn vẫn là vị trí anh chơi ổn định nhất. "Tú cũng từng được thử sức ở vị trí tiền đạo và hậu vệ. Nhưng vị trí thủ môn là mình chơi tốt và ổn định nhất", nam nghệ sĩ kể lại.

Khi được đôn lên đội U19 Thể Công, cánh cửa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần như đã mở ra. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng ở bả vai trong trận đấu với đội tuyển trẻ Singapore đã khiến mọi dự định phải dừng lại

Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc về bóng đá, Tuấn Tú vẫn không giấu được sự tiếc nuối. Anh từng tâm sự: "Điều đáng tiếc nhất của Tuấn Tú đó chính là không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá hiện tại, thấy mọi người trên sân, trong thâm tâm mình có điều gì đó rất khó chịu và có một chút tiếc nuối. Thực sự rất tiếc, nhưng Tú xem đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời của đời mình".

Tỏa sáng trên truyền hình với vai trò MC, diễn viên

Rời xa bóng đá khi tuổi đời còn rất trẻ, Tuấn Tú chuyển hướng sang nghệ thuật. Anh từng làm người mẫu trước khi theo học ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng khả năng ăn nói lưu loát, Tuấn Tú nhanh chóng ghi dấu ấn ở vai trò MC. Anh vượt qua hơn 40 ứng viên để trở thành người dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu và sau đó xuất hiện trong nhiều gameshow nổi tiếng như Hãy chọn giá đúng.

MC Tuấn Tú ghi dấu với chương trình "Chiếc nón kỳ diệu".

Song song với công việc dẫn chương trình, Tuấn Tú tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Đường thư, Hà Nội Hà Nội, Vũ điệu tử thần, Blog nàng dâu, Mặt nạ da người, Tóc rối...

Năm 2016, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để đảm nhiệm công việc tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đó, anh tiếp tục tham gia công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trước khi quyết định trở lại với đam mê diễn xuất.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, Tuấn Tú tái xuất màn ảnh với bộ phim Về nhà đi con năm 2019. Vai diễn Quốc giúp anh nhanh chóng lấy lại tình cảm của khán giả và mở ra giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Liên tiếp sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Lựa chọn số phận, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không?, Có anh, nơi ấy bình yên, Người một nhà và gần đây là Dưới ô cửa sáng đèn.

Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng VTV.

Nhìn lại hành trình của mình, Tuấn Tú cho rằng những trải nghiệm đa dạng từ sân cỏ, nghề người mẫu, MC đến công việc quản lý đã giúp anh có vốn sống phong phú để đưa vào các vai diễn.

"Tôi luôn nhận mình là người may mắn và có nhiều trải nghiệm hơn những bạn đồng trang lứa. Chính tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể được làm nhiều công việc như thế. Tất cả những trải nghiệm đó cho tôi hành trình tuổi trẻ đáng nhớ, giúp cho tôi có kinh nghiệm sống và giàu cảm xúc để đưa vào các vai diễn sau này", nam diễn viên chia sẻ.

Hôn nhân kín tiếng bên bà xã giỏi giang

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình từ sân cỏ đến màn ảnh, Tuấn Tú còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên vợ giỏi giang, kín tiếng con nhà gia thế.

Nam diễn viên kết hôn năm 2012 với bà xã Thanh Huyền. Suốt nhiều năm qua, Tuấn Tú gần như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Anh từng cho biết cả hai từng chịu không ít áp lực từ những tin đồn thất thiệt xung quanh gia đình. Nam diễn viên khẳng định vợ mình không phải "đại gia" như lời đồn mà là một cán bộ văn phòng bình thường.

Gia đình nhỏ của MC Tuấn Tú

Dù thường xuyên đóng cặp với nhiều nữ diễn viên trên màn ảnh, MC Tuấn Tú cho biết vợ luôn thấu hiểu đặc thù công việc của chồng. Nam diễn viên cũng cho biết vợ là người khéo léo, biết vun vén cho gia đình và luôn đồng hành cùng anh trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Hiện vợ chồng Tuấn Tú có hai con trai. Sau nhiều năm lập gia đình, nam diễn viên cho biết cuộc sống của anh khá giản dị. Dù hoạt động nghệ thuật bận rộn, Tuấn Tú luôn ưu tiên gia đình.