Phim 200 triệu USD nguy cơ lỗ nặng

"Masters of the Universe" đang đối diện nguy cơ lỗ chổng vó, khi còn khoảng cách rất xa mới đạt điểm hòa vốn. Điều gì đã khiến một tựa phim thương hiệu lại rơi vào cảnh ế ẩm?

Ra đời từ đầu thập niên 1980, Masters of the Universe từng là một trong những thương hiệu hoạt hình có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Hình tượng He-Man với thanh kiếm Sức Mạnh, thân hình lực lưỡng cùng cuộc chiến chống lại Skeletor đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Sau hơn 40 năm tồn tại qua phim hoạt hình, truyện tranh và nhiều lần tái khởi động, thương hiệu này mới có dịp trở lại màn ảnh rộng bằng dự án live-action quy mô lớn do Travis Knight dẫn dắt.

Với kinh phí lên tới khoảng 200 triệu USD , Masters of the Universe cho thấy tham vọng trong phiên bản chuyển thể điện ảnh. Hãng sản xuất Mattel Studios đã không hề che giấu nỗ lực hồi sinh một tượng đài văn hóa đại chúng từng rất được yêu mến, nhưng dần phai nhạt trước sự bùng nổ của Marvel, DC hay hàng loạt thương hiệu fantasy hiện đại.

Giải trí kiểu ‘sến’

Chuyện phim mở đầu bằng biến cố khiến vương quốc Eternia sụp đổ dưới tay phản diện hùng mạnh Skeletor. Vua và hoàng hậu bị bắt, hoàng tử Adam khi ấy chỉ là một cậu bé đã được phù thủy đưa đến Trái Đất cùng thanh kiếm Sức Mạnh để né tránh sự truy đuổi. Nhưng rồi, Adam lại đánh mất báu vật quan trọng.

Mười lăm năm sau, Adam đã trưởng thành giữa thế giới loài người. Anh làm công việc văn phòng, sống cuộc đời bình dị không khác gì những người Trái Đất nhưng chưa khi nào từ bỏ khát vọng trở về quê hương. Khi thanh kiếm Sức Mạnh xuất hiện trở lại, Adam được kéo về Eternia và có dịp đối mặt với kẻ thù năm xưa.

Về cốt truyện, Masters of the Universe gần như không có bất kỳ yếu tố mới mẻ, với một hành trình anh hùng khuôn mẫu quen thuộc đến nằm lòng. Đây là kiểu phim về “người được chọn” lưu lạc rồi trở lại quê hương, chấp nhận định mệnh và trở thành đấng cứu thế.

Điểm gây ngạc nhiên là Travis Knight không cố gắng nhào nặn câu chuyện trở nên đen tối, phức tạp hơn. Thay vì theo xu hướng biến nam chính thành nhân vật chất chứa nhiều tổn thương, Travis Knight sẵn sàng bám sát bản chất nguyên thủy của thương hiệu anh hùng này, tái hiện nó thành một cuộc phiêu lưu sến súa có chủ đích.

Từ chiến binh cơ bắp với thanh kiếm phép thuật, quái vật hình bộ xương khô cùng những đầy tớ đủ hình thù kỳ dị, Masters of the Universe mang một màu sắc kiểu cổ tích giữa cuộc sống hiện đại. Không ngoa khi nói phim lạc quẻ, xưa cũ đến buồn cười khi đặt cạnh các thương hiệu anh hùng với sức mạnh siêu phàm đang mọc lên như nấm.

Thế nhưng, Travis Knight có vẻ như lại khoái thứ màu sắc kỳ quặc ấy. Anh không ngần ngại phô bày những gì sến súa đến ngớ ngẩn của nguyên tác. Khán giả dễ dàng đoán được gần như mọi bước ngoặt, diễn biến trong phim. Adam chắc chắn sẽ trở thành He-Man, và Skeletor cuối cùng cũng sẽ gục ngã dưới sự hiệp lực của hoàng tử và những người bạn đồng hành. Masters of the Universe vì thế mà như những phim siêu nhân người ta vẫn xem thời bé, biết chắc rằng lũ yêu quái kiểu gì cũng sớm bị siêu nhân đánh bại.

Phim mới thu hơn 60 triệu USD trên toàn cầu.

Nhưng thứ đã níu giữ sự hứng thú là lối kể mộc mạc, chân thành của phim. Không có những tuyến truyện phụ rối rắm hay plot-twist liên tục nhằm mục đích gây sốc, phim đơn thuần dành thời gian để thiết lập thế giới, giải thích lịch sử Eternia và mối quan hệ giữa các nhân vật trước khi đẩy họ vào một cuộc chiến giành lại trật tự.

Đi cùng cốt truyện công thức cũng là một thông điệp “kiểu mẫu”. Dù trung tâm phim là hình ảnh Adam cơ bắp với thanh kiếm khổng lồ, câu chuyện thực chất lại không đề cao sức mạnh thể chất.

Hoàng từ được lựa chọn không phải vì anh là chiến binh mạnh nhất, mà vì biết lắng nghe, cảm thông và tin vào sức mạnh của đoàn kết. Quãng thời gian sinh sống ở Trái Đất giúp Adam học được cách thấu hiểu và bắt tay vì lợi ích chung, thay vì giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh, bằng bạo lực. Qua đó, Masters of the Universe nhấn mạnh điều Eternia cần không chỉ là một chiến binh bất bại, mà là nhà lãnh đạo có khả gắn kết mọi người. Đây là hướng tiếp cận thông minh, giúp hình ảnh He-Man trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Lý do kén khách

Đứa con tinh thần của Travis Knight cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh. Eternia hiện lên thú vị với sự pha trộn của fantasy cổ điển và khoa học viễn tưởng. Những lâu đài khổng lồ, sinh vật kỳ dị hay các công trình cổ tạo nên thế giới viễn tưởng sinh động, nịnh mắt. World-building phim khá chắc tay với nhiều chủng tộc, hệ sinh thái cùng tồn tại trong một vũ trụ có quy tắc vận hành logic.

Không khó nhận ra phần lớn kinh phí được đổ vào CGI và thiết kế mỹ thuật, khi đây là hai yếu tố nổi bật, được trau chuốt bậc nhất bộ phim.

Sở hữu yếu tố giải trí khá hấp dẫn, thế nhưng, Masters of the Universe vẫn chật vật trong việc lôi kéo người xem ra rạp. Dự án do Travis Knight dẫn dắt không hẳn là một bộ phim dở. Chỉ là màu sắc cũ và sến của nó, dù có chủ đích, vẫn không phải mảnh ghép phù hợp với thị hiếu khán giả hiện đại.

Masters of the Universe từng là biểu tượng văn hóa đại chúng vào thập niên 1980. Nhưng khoảng cách hơn 40 năm là quá dài để đại chúng còn hứng thú với một biểu tượng đã lùi vào dĩ vãng.

Trong bối cảnh thượng đế màn bạc ngày càng làm quen với những câu chuyện phiêu lưu phức tạp, nhiều lớp lang ý nghĩa, lối kể chuyện đơn giản, tiết chế quá mức của Travis Knight khó tạo được hứng thú. Phim có thể là một trải nghiệm thú vị với fan thương hiệu, nhưng chưa đủ sức thuyết phục số đông.

Nicholas Galitzine vào vai chính.

Mặt khác, yếu tố hành động lại chưa quá đặc sắc. Ngoại trừ màn giao tranh cuối cùng giữa Adam và Skeletor, khá ít khoảnh khắc trong phim khiến khán giả thực sự cảm thấy phấn khích, bùng nổ. Những gì mà người ta nhớ về phim chủ yếu vẫn là cơ bắp vạm vỡ của He-Man. Khâu chỉ đạo võ thuật chưa thành công trong việc tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, tạo chữ ký riêng biệt so với một số thương hiệu kinh điển khác.

Nicholas Galitzine sở hữu ngoại hình hoàn hảo cho vai diễn. Cơ bắp rắn rỏi với gương mặt điển trai, hiền lành giúp anh dễ chiếm thiện cảm. Anh nhập vai tương đối tròn trịa, có sự ngờ nghệch, dễ thương, cũng có những khoảnh khắc trưởng thành mạnh mẽ. Tuy nhiên, màu sắc hài hước chưa thực sự vừa vặn với tài tử sinh năm 1994. Ở một số cảnh, Galitzine còn thiếu tự nhiên trong cách quăng miếng chọc cười.

Trong khi, Skeletor lại có chút thiếu hụt về dấu ấn, một phần vì hạn chế kịch bản. Là phản diện kinh điển, nhưng trong phiên bản điện ảnh này, đáng tiếc câu chuyện chưa cung cấp cho nhân vật của Jared Leto đủ chiều sâu, tạo nên cuộc đối đầu căng não với phe chính diện.

Sau tuần đầu tiên công chiếu, Masters of the Universe mới dắt túi khoảng hơn 60 triệu USD toàn cầu. Với kinh phí sản xuất được ước tính vào khoảng 200 triệu USD , hành trình đạt điểm hòa vốn với tác phẩm dự kiến sẽ rất gian nan.