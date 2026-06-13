Diễn viên Trần Cẩm Hồng lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho vợ

Ngôi sao "Nội tình hôn nhân" tiết lộ đã lập di chúc sớm từ vài năm trước, để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Trải qua nhiều sóng gió, anh đối diện chuyện sinh tử với tâm thế bình thản.

Theo China Times, Trần Cẩm Hồng mới đây nhận lời tham gia một chương trình, nơi anh trải lòng về cuộc sống gia đình và những trăn trở về người con trai mắc chứng tự kỷ. Diễn viên tiết lộ đã lập di chúc từ vài năm trước, để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Trần Cẩm Hồng những năm qua tập trung chăm sóc, đồng hành cùng con trai mắc chứng tự kỷ. Ảnh: Weibo.

Trần Cẩm Hồng cho hay đã trò chuyện với con trai về chuyện sinh tử từ sớm. "Tôi nghĩ không có gì né tránh hay che giấu, bởi chuyện sinh tử ở đời là tất yếu", tài tử bày tỏ. Qua việc lập di chúc, anh muốn dạy cho con trai về việc tự lập.

Trần Cẩm Hồng chia sẻ anh không đặt nặng chuyện sống chết, coi đó là vấn đề tất yếu của đời người nên đối diện với tâm thế bình thản. Hiện tại, diễn viên duy trì thói quen tập thể dục hai tiếng mỗi ngày để giữ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Anh dự định nâng thời lượng tập luyện lên bốn tiếng mỗi ngày khi bước sang tuổi 70, để có thể tiếp tục chăm sóc con trai và mẹ già.

Sinh năm 1967 tại Hong Kong, Trung Quốc, Trần Cẩm Hồng từng là một trong những nam diễn viên chủ lực của TVB. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Tân Bến Thượng Hải, Thiên địa hào tình, Hồ sơ trinh sát 4 hay Tuyết sơn phi hồ. Đặc biệt, vai Hứa Văn Bưu của anh trong Thử thách nghiệt ngã đã in đậm trong ký ức khán giả truyền hình.

Trần Cẩm Hồng từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Ảnh: Weibo.

Năm 2007, Trần Cẩm Hồng và vợ là Đỗ Văn Huệ chào đón con trai Trần Giá Hoa. Tuy nhiên, khi hơn 3 tuổi, cậu bé vẫn chưa biết nói và sau đó được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Sau khi biết tình trạng của con, tài tử quyết định dừng các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm toàn ý đồng hành cùng con trai trưởng thành. Quyết định này từng khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Hiện tại, con trai của Trần Cẩm Hồng được cho là đang bộc lộ năng khiếu âm nhạc nổi bật. Cậu bé từng xuất hiện trước công chúng với tư cách một nghệ sĩ piano trẻ. Chia sẻ với truyền thông, Trần Cẩm Hồng xem đây là phần thưởng vô giá của cuộc đời, có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ danh hiệu hay chiếc cúp nào.