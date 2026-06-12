'Mơ show' có gì?

Vở diễn nghệ thuật xiếc - rối mang tên "Mơ show" sẽ được Trung tâm nghệ thuật TP.HCM tổ chức vào tối 12/6.

Mơ show được trình diễn tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026).

Với thời lượng 70 phút, ý tưởng concept Mơ show là hành trình của một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành với những cảm nhận qua từng giai đoạn, sự phát triển của cảm xúc và thiên hướng nghệ thuật.

Poster của Mơ show.

Vở diễn nghệ thuật được dàn dựng bởi đội ngũ nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế. Điểm nhấn của Mơ show là ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nghệ thuật xiếc - rối với mapping. Nghệ thuật múa rối sẽ đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện, trong khi các tiết mục xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn. Công nghệ mapping được ứng dụng nhằm mở rộng không gian biểu đạt, tạo nên thế giới nội tâm giàu cảm xúc cho nhân vật.

Thông qua vở diễn này, đội ngũ sáng tạo gửi gắm khát vọng của những người làm nghệ thuật trong hành trình sáng tạo, phát triển nghệ thuật đương đại.

Mơ show kết hợp nghệ thuật xiếc - rối với mapping.

Mơ show do Dương Thảo làm tổng đạo diễn, trong khi Quốc Công là đạo diễn xiếc. Đạo diễn múa rối là nghệ sĩ tranh cát Trí Đức và Thu Thủy. Ngoài ra, vở diễn còn có các biên đạo múa và dàn hợp xướng với sự tham gia của nghệ sĩ ở đa dạng loại hình nghệ thuật.

Mơ show sẽ mở bán các suất chiếu đầu tiên từ ngày 12/6.