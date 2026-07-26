Tranh cãi gay gắt từ việc loại 2 ca sĩ

Công diễn 1 khép lại với chiến thắng thuộc về nhà Soạn Nhạc. Kết quả 14 Casper, Vương Anh Tú bị loại dù có phần thể hiện tích cực lập tức gây tranh cãi.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang duy trì sức hút khi các tập phát sóng liên tục tạo thảo luận trên mạng xã hội, nhiều tiết mục đạt lượt xem cao và xuất hiện trong nhóm nội dung âm nhạc được quan tâm. Bên cạnh phần trình diễn, luật chơi và kết quả bình chọn cũng trở thành chủ đề gây tranh luận, giúp chương trình duy trì được sự quan tâm sau mỗi tập.

Sau những vòng đầu mang tính làm quen và thử sức, cuộc đua giữa các nhà đã bước vào giai đoạn căng thẳng hơn với những màn đấu loại. Chỉ 2 nhà đứng đầu mỗi bảng được bảo toàn toàn bộ thành viên, trong khi các nhà còn lại phải đối mặt với nguy cơ mất người. Theo luật chơi, những Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất trong nhóm không an toàn sẽ phải dừng cuộc chơi.

Người chiến thắng xứng đáng

Mở màn bảng Hắc Mã, nhà Vinh Quy Bái Tổ gồm Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing mang đến bản remake Lý ngựa ô. Tiết mục khai thác không khí rước dâu xứ Huế, kết hợp câu chuyện về chí khí nam nhi và khát vọng hạnh phúc.

Remake Lý ngựa ô được đầu tư rõ về phần nhìn, đất diễn cũng được phân chia tương đối hợp lý. Phần dàn dựng gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa võ thuật và vũ đạo. Jun Phạm đảm nhận màn múa đao, trong khi Thanh Duy và Mew Amazing sử dụng lụa để tạo sắc thái mềm mại. Cách sắp đặt này giúp sân khấu có sự đối lập giữa nét mạnh mẽ và uyển chuyển, đồng thời tăng hiệu quả thị giác.

Jun Phạm gây chú ý với màn múa đao trong tiết mục Lý ngựa ô.

Tuy nhiên, khi đặt các phần cạnh nhau, tổng thể vẫn thiếu sự liền mạch. Bản phối kết hợp nhiều màu sắc nhưng chưa tạo được đoạn hook đủ bắt tai, khó thu hút khán giả nghe lại. Chưa kể, câu chuyện sân khấu cũng chưa được phát triển rõ ràng.

Trong khi đó, nhà Điện Ảnh lựa chọn hit Anh sẽ đến cùng cơn mưa, xây dựng sân khấu theo câu chuyện một chàng trai đã mất được trở về bên gia đình trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dù vậy, điểm yếu của đội hình không có giọng ca chủ lực nhanh chóng bộc lộ. Nguyễn Văn Chung là người phát âm và nhả chữ rõ nhất, trong khi 3 thành viên còn lại vẫn cho thấy hạn chế trong cách xử lý lời hát. Việc cả đội gần như chỉ đứng hát khiến tiết mục trở nên quá an toàn.

Phần dàn dựng có câu chuyện rõ ràng và tạo được không khí cảm xúc, nhưng chưa khai thác được năng lực riêng của từng người để tạo điểm nhấn. Tùng Mint không có nhiều đất cho vũ đạo, Phùng Minh Cương chưa đưa sở trường xiếc vào sân khấu, còn phần rap của Neko Lê chưa đủ thuyết phục.

Nhà Soạn Nhạc mang đến Nợ em cả bầu trời - sáng tác mới duy nhất tại Công diễn 1, cho thấy hàm lượng sáng tạo và sự đầu tư đáng kể của đội. So với 2 tiết mục trước, Nợ em cả bầu trời có lợi thế về chất lượng giọng hát, giai điệu dễ nghe và phần dàn dựng chỉn chu. Tuy nhiên, bài hát vẫn thiếu một cao trào để tạo cảm giác bùng nổ. Việc chia line khá đồng đều giúp các thành viên đều có đất thể hiện, nhưng đồng thời khiến tiết mục thiếu điểm nhấn.

Trong đội hình, Hà An Huy là người nổi bật nhất nhờ chất giọng sáng, kỹ thuật tốt và cách xử lý bài hát tinh tế. Hoàng Tôn, OSAD và Thỏ cũng cho thấy sự nỗ lực rõ rệt trong việc hoàn thiện một sáng tác mới. Nhìn chung, đây là tiết mục có chất lượng tốt và xứng đáng dẫn đầu bảng Hắc Mã.

Khép lại bảng Hắc Mã, nhà Hoa Lửa mang đến Let me go. Với giai điệu sôi động và vũ đạo có độ khó cao, đây là tiết mục cho thấy sự bứt phá rõ nhất của các thành viên so với sở trường vốn có.

Hoàng Dũng gây bất ngờ khi đảm nhận phần vũ đạo mạnh và phức tạp hơn những lần trình diễn trước. Vương Anh Tú có cách delivery tốt, dù phần rap vẫn có thể được trau chuốt hơn về vần điệu. Thơm tiếp tục cho thấy sự toàn diện trong chương trình khi hát, viết và trình diễn đều ở mức tốt.

Nhà Soạn Nhạc giành chiến thắng tại Công diễn 1.

Việc loại người gây tranh cãi dữ dội

Sau khi bảng Hắc Mã khép lại, nhà Soạn Nhạc giành vị trí dẫn đầu, cùng nhà Làm Mạnh của bảng Bạch Mã bảo toàn toàn bộ thành viên. 6 nhà còn lại rơi vào vòng nguy hiểm, đồng nghĩa mỗi đội đều đứng trước khả năng phải chia tay một thành viên sau Công diễn 1.

Dựa trên điểm hỏa lực cá nhân, 6 Anh Tài có kết quả thấp nhất được gọi tên gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Vương Anh Tú. Tuy nhiên, kết quả loại không được công bố ngay. Từng người phải bước vào “mật thất lửa” để nhận thông báo mình được đi tiếp hay phải dừng cuộc chơi.

Khép lại Công diễn 1, 14 Casper và Vương Anh Tú trở thành 2 Anh Tài đầu tiên phải dừng cuộc chơi vì có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất. Kết quả gây bất ngờ bởi cả 2 đều tham gia những tiết mục nhận được phản hồi khá tích cực.

Trong Công diễn 1, Vương Anh Tú cho thấy nỗ lực bước khỏi vùng an toàn, xử lý phần được giao tương đối ổn. Tuy nhiên, giữa đội hình 5 người, nam nhạc sĩ chưa có một khoảnh khắc đủ để trở nên nổi bật.

Trường hợp của 14 Casper khiến nhiều khán giả tiếc nuối hơn. Trước đó, anh góp mặt trong Xa cùng Đông Hùng và K.O, viết phần rap, lời mới và tham gia đóng góp ý tưởng cho phiên bản nhạc kịch. Xa sau đó trở thành một trong những sân khấu nổi bật của Công diễn 1, lọt top 3 YouTube Charts và đạt hơn 1,8 triệu lượt xem sau 1 tuần.

14 Casper và Vương Anh Tú là 2 Anh Tài đầu tiên dừng cuộc chơi.

Ngay khi kết quả được công bố, tranh cãi nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng điểm bình chọn cá nhân chưa phản ánh đầy đủ vai trò sáng tạo và mức độ đóng góp của từng nghệ sĩ trong một tiết mục tập thể. Đặc biệt, việc 14 Casper tham gia làm mới ca khúc, góp phần tạo nên một sân khấu được yêu thích nhưng vẫn phải dừng cuộc chơi khiến không ít người đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn.

Một số khán giả cũng chỉ ra sự bất hợp lý khi chương trình khuyến khích các Anh Tài hỗ trợ nhau trong quá trình sáng tác, dàn dựng nhưng kết quả cuối cùng lại phụ thuộc nhiều vào mức độ nổi bật của từng cá nhân trên sân khấu. Trong đó, những người đảm nhận vai trò phía sau, góp phần hoàn thiện tổng thể tiết mục nhưng ít thời lượng thể hiện, dễ rơi vào thế bất lợi so với các gương mặt vốn đã có lượng người hâm mộ đông đảo.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng kết quả tại trường quay chủ yếu phản ánh ấn tượng trực tiếp của khán giả tại thời điểm ghi hình.