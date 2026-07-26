Nam ca sĩ 27 tuổi nói gì sau khi bị loại tức tưởi?

14 Casper là một trong hai anh tài bị loại sau Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai. Kết quả này khiến nhiều người xem cảm thấy bức xúc.

Tối 25/7, tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, khép lại Công diễn 1. Kết quả, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai người nhận thông báo phải dừng cuộc chơi vì có điểm cá nhân thấp nhất trong nhóm bị loại.

Kết quả này lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội về luật chơi và cách bình chọn của khán giả trường quay. Nhiều người xem tỏ ra bức xúc khi 14 Casper phải dừng cuộc chơi quá sớm, dù được đánh giá là ứng viên tiềm năng trong chương trình.

Trên fanpage, 14 Casper vừa lên tiếng về kết quả Công diễn 1. Nam ca sĩ cho biết chương trình đã giúp anh thoát khỏi "vùng an toàn của một cậu nghệ sĩ indie chỉ quen giấu mình sau màn hình máy tính và những bản nhạc tự sự".

Việc 14 Casper phải dừng chân sớm khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: FBNV.

"Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, hành trình chưa bao giờ gọi là 'dừng lại'. Trên hành trình kỳ diệu này, có những đoạn đường anh em chúng mình đến những ngã rẽ riêng của mỗi người, nhưng chắc chắn sau cùng sẽ lại tụ họp hân hoan tại ngôi nhà chung ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Hãy cùng nâng ly chúc mừng tại những trạm đến đáng nhớ của mỗi thành viên", 14 Casper viết.

Ca sĩ cho biết việc tham gia chương trình giúp anh có nhiều mối quan hệ, trải nghiệm và cơ hội mới, được khán giả biết tới và yêu quý nhiều hơn. Đây mới là điều khiến anh cảm thấy hào hứng và trân trọng. 14 Casper cũng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, các anh tài cùng khán giả đã ủng hộ, động viên suốt những tập vừa qua. "Cảm ơn mọi người vì đã trở thành 'một mớ bình yên' vô giá của 14 Casper trong mọi dấu mốc, trên mọi bước chân", giọng ca Người tốt nhất cho em chia sẻ.

Hiện tại, kết quả 14 Casper bị loại ngay sau Công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng nam ca sĩ bị loại "tức tưởi".

Tranh luận cũng xoay quanh cách tính điểm và cơ chế loại người. Một bộ phận khán giả cho rằng kết quả chưa phản ánh đầy đủ khả năng, mức độ đóng góp của từng nghệ sĩ cũng như sức lan tỏa của các tiết mục sau khi phát sóng. Một số ý kiến hướng sự chỉ trích đến khán giả trường quay, đặt câu hỏi về điểm bình chọn.