Nguyện vọng cuối đời của cha Tạ Đình Phong

Tài tử Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89 vì viêm phổi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết muốn "sống lâu hơn một chút nữa" vì con trai hiếu thảo.

Theo China Times, thông tin nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền qua đời gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua. Lễ hỏa táng của ông được tổ chức vào ngày 20/7 tại nghĩa trang Hòa Hợp Thạch, toàn bộ tang lễ diễn ra kín đáo theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ.

Một trong những bức ảnh cuối cùng của Tạ Hiền trước khi qua đời. Ảnh: Weibo.

Mới đây, một đoạn phỏng vấn lúc sinh thời của Tạ Hiền bất ngờ được dân mạng chia sẻ trở lại. Trong đó, vì cảm động trước sự hiếu thảo của con trai Tạ Đình Phong, nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn "được sống lâu thêm một chút nữa".

Cụ thể trong cuộc phỏng vấn, Tạ Hiền khi ấy khá gầy gò, suy yếu vì tuổi già nhưng vẫn nói năng lưu loát và trò chuyện cởi mở trước ống kính. Ông chia sẻ: "Cha tôi mất khi mới ngoài 60 tuổi. Các con tôi đều đã ly hôn, con trai thì đã trưởng thành, vợ cũ cũng lấy chồng khác rồi". Nói đến đây, tài tử gạo cội nở nụ cười đầy ung dung.

Tạ Hiền cho biết trước đây ông từng nghĩ mình sẽ không sống quá thọ. Sau đó, ông nhắc đến con trai Tạ Đình Phong với niềm tự hào: "Tôi có một người con trai rất tốt, rất hiếu thảo. Vì vậy bây giờ tôi lại cảm thấy mình muốn sống lâu thêm một chút, tận hưởng cuộc sống thêm một thời gian rồi mới ra đi". Đoạn video này hiện được lan truyền trên mạng, khiến nhiều khán giả cảm thấy bùi ngùi.

Tạ Hiền và con trai Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo.

Sau khi Tạ Hiền qua đời, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những tin đồn liên quan đến việc phân chia tài sản của ông, gây ra nhiều tranh cãi. Hôm 23/7, Tạ Đình Phong cùng công ty quản lý Emperor Entertainment đã có động thái lên tiếng.

Phía nam diễn viên lên án mạnh mẽ hành vi phát tán thông tin sai sự thật, chỉ trích những người tung tin đồn là thiếu tôn trọng người đã khuất, đồng thời kêu gọi công chúng ngừng lan truyền các thông tin thất thiệt.