Ảnh năm 13 tuổi của Angelababy

Những bức ảnh thời trung học của diễn viên "Tương tư lệnh" được dân mạng đào lại thu hút sự chú ý. Cô được nhận xét sở hữu đường nét thanh tú, xinh đẹp từ nhỏ.

Theo China Times, Angelababy suốt nhiều năm hoạt động vẫn được nhắc tới là một trong số mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, loạt ảnh thời còn học cấp hai của cô bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Trong loạt ảnh, Angelababy khi đó đang theo học tại Hong Kong, diện đồng phục và chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè. Ở tuổi 13, cô để mái bằng, gương mặt vẫn còn nét bầu bĩnh và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Dù vậy, đôi mắt to sâu, sống mũi cao cùng đường nét gương mặt thanh tú đã khá rõ ràng. Người đăng tải bức ảnh tiết lộ rằng Angelababy thời đi học rất nổi tiếng trong trường nhờ ngoại hình xinh xắn, được nhiều bạn bè biết đến và thậm chí còn được xem là "hoa khôi" của trường.

Dân mạng cũng bàn luận về những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ mà Angelababy từng vướng phải. Sau khi so sánh ảnh thời thơ ấu với hiện tại, có ý kiến cho rằng các đường nét trên khuôn mặt của cô vốn đã sắc nét. Những thay đổi về ngoại hình chủ yếu đến từ quá trình trưởng thành, niềng răng và phong cách trang điểm, làm tóc.

Những bức ảnh thời trung học của Angelababy. Ảnh: Weibo.

"Từ nhỏ đã rất xinh xắn", "Nhan sắc này ở trường chắc chắn là hoa khôi", "Trước đây ai cũng nói cô ấy phẫu thuật, thay đổi quá nhiều, giờ nhìn lại chỉ là dậy thì thành công mà thôi"... là một số bình luận của dân mạng.

Bên cạnh loạt ảnh thời niên thiếu, cuộc sống hiện tại của Angelababy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Những năm gần đây, diễn viên dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai, ngoài ra còn tham gia hoạt động gây quỹ từ thiện tại một trường quốc tế ở Thượng Hải.

Trước đó, Angelababy là một trong những gương mặt quảng cáo có giá trị cao tại thị trường giải trí Trung Quốc. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình giải trí lớn. Song, Angelababy vướng vào lệnh cấm vận vì xem show diễn thoát y của Lisa. Vụ việc khiến cô bị cấm sóng trong một thời gian.