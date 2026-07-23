Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vương Phi bị tố 'phá hoại hôn nhân Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi'

  • Thứ năm, 23/7/2026 20:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một tài khoản mạng đăng tải nội dung cho rằng Vương Phi là nguyên nhân Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, nhưng sau đó đã xóa bài viết.

Theo China Times, một doanh nhân gây xôn xao dư luận khi đăng tải một bài viết bày tỏ ủng hộ Trương Bá Chi và cáo buộc Vương Phi từng gây tổn hại cho nữ diễn viên.

Trong bài đăng, người này nhắc lại chuyện ly hôn giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp sao đổ vỡ là do Tạ Đình Phong ngoại tình với Vương Phi. Ngoài ra, doanh nhân này còn cho rằng Vương Phi những năm gần đây từng thuê thầy cúng lẫn giới xã hội đen để gây tổn hại thể chất lẫn tinh thần cho Trương Bá Chi.

Tạ Đình Phong ảnh 1

Hình ảnh Vương Phi và Trương Bá Chi. Ảnh: China Times.

Những chia sẻ của người này lập tức thu hút chú ý và làm dấy lên tranh cãi. Ngay sau đó, Khâu Lê Khoan, quản lý kỳ cựu và cũng là bạn thân nhiều năm của Vương Phi - lên tiếng.

Khâu Lê Khoan khẳng định toàn bộ nội dung bài viết đều là thông tin bịa đặt, yêu cầu phải nhanh chóng xóa bài và công khai xin lỗi, nếu không sẽ khởi kiện. Đến chiều 23/7, tài khoản nói trên đã chỉnh sửa, sau đó xóa hẳn bài đăng gây tranh cãi.

Đến thời điểm hiện tại, ba người được nhắc đến là Tạ Đình Phong, Vương Phi và Trương Bá Chi đều giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về câu chuyện đang gây lùm xùm.

Vụ việc khiến dư luận một lần nữa quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Trước đó, đạo diễn Vương Tinh - người từng nhiều lần hợp tác với cả hai - đã chia sẻ trong một chương trình rằng nguyên nhân chủ yếu là vì họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong thời gian chung sống.

Tạ Đình Phong ảnh 2

Chuyện đời tư của Tạ Đình Phong không ít lần trở thành đề tài bàn luận. Ảnh: Weibo.

Ông nhớ lại trong thời gian quay phim Marry a Perfect Man, đoàn phim có nhiều diễn viên nhí tham gia. Vì rất yêu trẻ con, Trương Bá Chi gần như ngày nào cũng vào bếp nấu ăn cho các em. Thế nhưng, vừa nấu ăn cô vừa liên tục than phiền về chồng, kể rằng Tạ Đình Phong đối xử với mình như thế nào.

Vương Tinh thừa nhận bản thân cảm thấy khá ngượng khi nghe những lời phàn nàn đó và sớm nhận ra cuộc hôn nhân của họ khó có thể kéo dài. Vì vậy, khi nghe tin cả hai ly hôn không lâu sau đó, ông hoàn toàn không bất ngờ.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Rạp Xiếc Trung ương ra mắt nền tảng bán vé trực tuyến

Khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam mà không cần phải đến tận quầy mua vé.

8 giờ trước

Hình ảnh gây tranh luận của Erik

Poster của Erik khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" đang bị phản ứng, khi nam ca sĩ xuất hiện với lớp trang điểm trau chuốt, cầu kỳ.

29:1748 hôm qua

Cục Điện ảnh kêu gọi cẩn trọng khi đánh giá phim 'Hoàng hậu cuối cùng'

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết trong bối cảnh tranh cãi hiện nay, sự bình tĩnh và cẩn trọng khi tiếp cận, đánh giá tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

16 giờ trước

Tử Khiêu

Tạ Đình Phong Tạ Đình Phong Trương Bá Chi Vương Phi Vương Phi Trương Bá Chi

  • Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

Đọc tiếp

Á hậu 23 tuổi tử vong tại nhà riêng

Á hậu 23 tuổi tử vong tại nhà riêng

22 phút trước 21:28 23/7/2026

0

Wualys Fuentes Aquino - Á hậu Miss Universe Tegucigalpa 2026 - được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng. Kết quả khám nghiệm ban đầu không ghi nhận dấu hiệu bạo lực.

Ảnh tình tứ của Jennie

Ảnh tình tứ của Jennie

30 phút trước 21:20 23/7/2026

0

Jennie gây chú ý khi xuất hiện thân mật bên một người mẫu nam trong teaser ca khúc mới. Những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý