Vương Phi bị tố 'phá hoại hôn nhân Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi'

Một tài khoản mạng đăng tải nội dung cho rằng Vương Phi là nguyên nhân Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, nhưng sau đó đã xóa bài viết.

Theo China Times, một doanh nhân gây xôn xao dư luận khi đăng tải một bài viết bày tỏ ủng hộ Trương Bá Chi và cáo buộc Vương Phi từng gây tổn hại cho nữ diễn viên.

Trong bài đăng, người này nhắc lại chuyện ly hôn giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp sao đổ vỡ là do Tạ Đình Phong ngoại tình với Vương Phi. Ngoài ra, doanh nhân này còn cho rằng Vương Phi những năm gần đây từng thuê thầy cúng lẫn giới xã hội đen để gây tổn hại thể chất lẫn tinh thần cho Trương Bá Chi.

Hình ảnh Vương Phi và Trương Bá Chi. Ảnh: China Times.

Những chia sẻ của người này lập tức thu hút chú ý và làm dấy lên tranh cãi. Ngay sau đó, Khâu Lê Khoan, quản lý kỳ cựu và cũng là bạn thân nhiều năm của Vương Phi - lên tiếng.

Khâu Lê Khoan khẳng định toàn bộ nội dung bài viết đều là thông tin bịa đặt, yêu cầu phải nhanh chóng xóa bài và công khai xin lỗi, nếu không sẽ khởi kiện. Đến chiều 23/7, tài khoản nói trên đã chỉnh sửa, sau đó xóa hẳn bài đăng gây tranh cãi.

Đến thời điểm hiện tại, ba người được nhắc đến là Tạ Đình Phong, Vương Phi và Trương Bá Chi đều giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về câu chuyện đang gây lùm xùm.

Vụ việc khiến dư luận một lần nữa quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Trước đó, đạo diễn Vương Tinh - người từng nhiều lần hợp tác với cả hai - đã chia sẻ trong một chương trình rằng nguyên nhân chủ yếu là vì họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong thời gian chung sống.

Chuyện đời tư của Tạ Đình Phong không ít lần trở thành đề tài bàn luận. Ảnh: Weibo.

Ông nhớ lại trong thời gian quay phim Marry a Perfect Man, đoàn phim có nhiều diễn viên nhí tham gia. Vì rất yêu trẻ con, Trương Bá Chi gần như ngày nào cũng vào bếp nấu ăn cho các em. Thế nhưng, vừa nấu ăn cô vừa liên tục than phiền về chồng, kể rằng Tạ Đình Phong đối xử với mình như thế nào.

Vương Tinh thừa nhận bản thân cảm thấy khá ngượng khi nghe những lời phàn nàn đó và sớm nhận ra cuộc hôn nhân của họ khó có thể kéo dài. Vì vậy, khi nghe tin cả hai ly hôn không lâu sau đó, ông hoàn toàn không bất ngờ.