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Giải trí

Rạp Xiếc Trung ương ra mắt nền tảng bán vé trực tuyến

  • Thứ năm, 23/7/2026 13:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam mà không cần phải đến tận quầy mua vé.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa ra mắt nền tảng bán vé trực tuyến dành cho các chương trình biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương. Thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, khán giả có thể truy cập website "xiecvietnam.vn" để theo dõi lịch biểu diễn, lựa chọn chương trình, suất diễn và vị trí ngồi phù hợp.

Nền tảng bán vé trực tuyến được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc, trong khi nhóm đông người hoặc khán giả muốn chọn vị trí thuận lợi để theo dõi chương trình cũng dễ dàng mua vé hơn.

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Khán giả có thể đặt vé online thông qua website.

Sau khi lựa chọn chương trình và vị trí ghế, khán giả có thể thanh toán trực tuyến bằng các phương thức điện tử. Khi giao dịch hoàn tất, vé điện tử dưới dạng mã QR được gửi tới người mua. Khán giả sẽ cần xuất trình mã vé khi tới Rạp Xiếc Trung ương.

Việc sử dụng mã QR thay cho vé giấy giúp rút ngắn thời gian kiểm soát vé, hạn chế tình trạng thất lạc hoặc quên mang vé. Người xem cũng không phải đến sớm để xếp hàng mua vé trước giờ biểu diễn.

Bên cạnh đó, website còn cung cấp thông tin cho người dùng về những vé đã mua và lịch sử giao dịch, thuận tiện cho việc kiểm tra thông tin suất diễn hoặc đặt vé cho những chương trình tiếp theo.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết việc triển khai hệ thống bán vé trực tuyến là bước đi cần thiết để Liên đoàn bắt kịp xu thế phát triển của thời đại và thay đổi thói quen tiếp cận nghệ thuật của công chúng.

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Rạp xiếc Trung ương có địa chỉ tại 67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

"Khán giả hiện nay, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có con nhỏ, mong muốn được xem lịch diễn, lựa chọn vị trí, thanh toán và nhận vé nhanh chóng ngay trên điện thoại. Công nghệ giúp quá trình đó trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, đồng thời giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của người xem để tổ chức những chương trình phù hợp. Đây không chỉ là đổi mới cách bán vé mà còn là một phần trong quá trình xây dựng Liên đoàn Xiếc Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng”, ông Thắng chia sẻ.

Hiện giá vé các chương trình tại Rạp Xiếc Trung ương dao động từ 100.000-200.000 đồng, tùy vị trí ghế và từng suất diễn.

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