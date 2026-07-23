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Giải trí

Nguyên nhân diễn viên 'Godzilla vs Kong' qua đời ở tuổi 18

  • Thứ năm, 23/7/2026 10:54 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Truyền thông đưa tin Kaylee Hottle qua đời do bị lực tác động mạnh và có quá nhiều vết thương. Cô là diễn viên nổi tiếng từ bộ phim "Godzilla vs Kong".

Page Six đưa tin nguyên nhân Kaylee Hottle tử vong được kết luận là tai nạn. Theo Văn phòng Giám định Y tế trưởng bang Maryland, Mỹ, diễn viên trẻ chịu lực tác động mạnh dẫn đến đa chấn thương.

Theo tờ US Sun, Sở cảnh sát hạt Fredrick ở Maryland xác nhận nữ diễn viên phim Godzilla vs. Kong là một trong 2 người có mặt trên chiếc xe gặp tai nạn chết người cách đây ít ngày.

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Chiếc xe chở Kaylee Hottle bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: TMZ.

Cha của nữ diễn viên, Joshua Hottle sau đó chia sẻ nỗi đau buồn với TMZ. Ông giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ rằng khi đang ở Texas, ông nhận được cuộc gọi từ chính quyền Maryland về vụ va chạm. Trong cuộc gọi tiếp theo, Joshua Hottle được thông báo tim của con gái ông đã ngừng đập trên đường đến bệnh viện.

Mẹ của Kaylee, Ketsi Hottle, cũng có chia sẻ xúc động sau cái chết của con gái. Bà gọi việc được làm mẹ của cô gái 18 tuổi là một đặc ân.

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Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. Ảnh: Wireimage.

Theo Page Six, Kaylee Hottle qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Tài xế lái chiếc xe diễn viên này ngồi đã "lạng lách ra khỏi đường và lao xuống mương" vào rạng sáng 21/7. Cảnh sát cho biết chiếc xe đã di chuyển với tốc độ quá cao.

Người tài xế được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, Kaylee được đưa đến một trung tâm cấp cứu địa phương nhưng không qua khỏi.

Kaylee sinh ra ở Georgia nhưng lớn lên ở Austin. Cô theo học tại trường dành cho người khiếm thính Texas và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 9 tuổi. Vai diễn đột phá của cô là Jia trong bộ phim Godzilla vs. Kong năm 2021 do Adam Wingard đạo diễn. Nữ diễn viên cũng tham gia phần tiếp theo của phim ra mắt năm 2021 - Godzilla X Kong: The New Empire.

Millie Bobby Brown, bạn diễn của Kaylee trong phim Godzilla vs. Kong, chia sẻ cô đau buồn trước sự ra đi của ngôi sao trẻ này. “Chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều, Kaylee”, Brown viết kèm theo bức ảnh đen trắng của Kaylee trong bộ phim năm 2021.

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Minh Hạo

Godzilla vs Kong TMZ Kaylee Hottle

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

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    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
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