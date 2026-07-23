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Giải trí

Phim của Thanh Hằng không còn bán được vé

  • Thứ năm, 23/7/2026 12:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Mesdames Thanh Sắc" đang ở những ngày cuối cùng của hành trình chiếu rạp với lượng vé bán nhỏ giọt. Phim sẽ dừng chân trước mốc doanh thu 17 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Mesdames Thanh Sắc nằm trong nhóm phim xếp chót bảng xếp hạng phòng vé. Trong sáng 23/7, phim chỉ bán ra 4 vé trên tổng số 5 suất chiếu, mang về 360.000 đồng. Doanh thu phim theo ghi nhận hiện tại là 16,6 tỷ đồng. Theo khảo sát, tác phẩm chỉ còn suất chiếu tới hết tuần này.

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Phim có Thanh Hằng đóng chính thu 16,6 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Với thành tích chưa đầy 17 tỷ đồng, Mesdames Thanh Sắc dự kiến gây ra khoản lỗ không nhỏ cho nhà sản xuất. Đây là dự án được đầu tư lớn, theo ước tính cần thu khoảng 80 tỷ đồng mới có lãi.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì người đàn ông (Lương Thế Thành), dẫn đến những sự kiện đánh ghen rúng động.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn thập niên 1960, đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh. Nữ siêu mẫu đảm nhận vai Cầm Thanh - đệ nhất vũ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, tình yêu và thù hận.

Sau nhiều năm tái xuất màn bạc, Thanh Hằng cho thấy sự nỗ lực, lăn xả vì vai diễn. Kịch bản phim cũng có một số ý tưởng hấp dẫn. Song, lý do chính khiến tác phẩm bị khán giả thờ ơ là khâu truyền thông chưa hiệu quả, khiến Mesdames Thanh Sắc để lại ấn tượng không mấy tích cực ngay từ giai đoạn đầu.

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Phim vấp phản ứng ngay từ khi công chiếu.

Loạt hình ảnh, video ngắn cắt ra từ Mesdames Thanh Sắc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, bị đem ra mổ xẻ, bàn tán, thậm chí bị chế thành "meme" hài hước. Đỉnh điểm là câu nói “Dừng xe đi” của Thanh Hằng trong phim bị réo tên khắp MXH.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

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Hoàng Nhi

Mesdames Thanh Sắc Thanh Hằng Thanh Hằng đánh ghen

  • Phạm Thị Thanh Hằng

    Phạm Thị Thanh Hằng

    Thanh Hằng, tên thật Phạm Thị Thanh Hằng, là một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Những cô gái chân dài" và liên tục gặt hái thành công với các bộ phim nổi tiếng như "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế" và "Mẹ chồng". Cô được mời làm giám khảo "Vietnam's Next Top Model" mùa 4, mùa 6 và mùa 7.

    Bạn có biết: Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Trái Đất" năm 2005.

    • Ngày sinh: 22/07/1983
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Phim tiêu biểu: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X

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