Ảnh tình tứ của Jennie

Jennie gây chú ý khi xuất hiện thân mật bên một người mẫu nam trong teaser ca khúc mới. Những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo Chosun, mới đây, Jennie thu hút sự quan tâm khi liên tục xuất hiện trong những khung hình gần gũi với người mẫu người Đài Loan, Kai.

Cụ thể, thành viên BlackPink đăng tải đoạn video ngắn mang tên I love summer trên kênh chính thức, ghi lại cảnh ngồi trên một chiếc du thuyền. Nữ ca sĩ diện bikini đen, khoác sơ mi trắng bên ngoài và buộc tóc đuôi ngựa, tạo hình ảnh năng động. Thiết kế để hờ một bên vai cũng giúp cô khoe vóc dáng mảnh mai.

Jennie gây chú ý với những khoảnh khắc thân thiết bên Kai trong teaser ca khúc mới. Ảnh: @Jennie.

Nhân vật xuất hiện bên cạnh Jennie là chi tiết nhận được nhiều sự chú ý. Kai ngồi sát phía sau, vòng tay ôm nữ ca sĩ khi cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian trên du thuyền. Trong video, Jennie hát và nhìn vào ống kính, tạo nên những khung hình lãng mạn.

Trước đó, Jennie từng công bố một bức ảnh Polaroid chụp cùng Kai. Hai người ngồi sát cạnh nhau, khiến danh tính của nhân vật nam nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Sau khi thông tin về sản phẩm mới được công bố, hình ảnh này được xác định là một phần trong chuỗi nội dung quảng bá cho Less than a Lover.

Theo teaser được công bố, Jennie đảm nhận nhiều vai trò trong quá trình thực hiện sản phẩm, gồm đạo diễn, sáng tác và trình diễn. Ca khúc từng được cô giới thiệu tại một số sân khấu lễ hội trước khi có phiên bản chính thức.

Thời gian gần đây, Jennie duy trì hoạt động solo sôi nổi sau khi phát hành album đầu tay Ruby. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển rõ nét của nữ ca sĩ khi cô tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng hình ảnh và định hướng âm nhạc cá nhân. Bên cạnh các ca khúc đã phát hành, Jennie còn liên tục giới thiệu những màn trình diễn mới tại các sân khấu quốc tế.

Thời gian gần đây, Jennie đẩy mạnh hoạt động solo, liên tục xuất hiện tại các sân khấu quốc tế. Ảnh: @Jennie.

Trong mùa hè năm nay, Jennie xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn, trong đó có Governors Ball ở New York. Cô cũng được lên lịch tham gia Lollapalooza Chicago và Summer Sonic tại Nhật Bản.

Song song với âm nhạc, Jennie tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Nữ ca sĩ từng xuất hiện tại Met Gala trong thiết kế của Chanel, đồng thời tham gia nhiều chiến dịch và dự án hợp tác với các thương hiệu quốc tế. Bên cạnh hoạt động cá nhân, cô vẫn đồng hành cùng BlackPink trong các kế hoạch chung, qua đó duy trì độ phủ trên cả thị trường âm nhạc lẫn thời trang toàn cầu.