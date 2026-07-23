Hương Giang bên chồng hơn 11 tuổi

Hương Giang và ông xã hơn 11 tuổi có khoảng 4 năm bên nhau. Nữ diễn viên tâm sự cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và chỉ mong sự bình yên.

Mới đây, Hương Giang chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông xã đồng thời tâm sự về cuộc sống hiện tại. Cụ thể, diễn viên viết: “Hồi 20 tuổi, mình muốn cuộc đời thật rực rỡ. Sau 35 tuổi, mình chỉ mong nội tâm đủ bình yên, không còn hơn thua. Không còn cố chứng minh. Không còn sống để làm hài lòng tất cả. Chỉ ung dung sống một cuộc đời vừa vặn với chính mình”.

Loạt ảnh được vợ chồng nữ diễn viên chụp trong chuyến du lịch biển mới đây. Hương Giang mặc trang phục đơn giản màu đen với áo phông kết hợp chân váy dáng dài.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Hương Giang. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ hình ảnh bên ông xã hoặc những video ghi lại cuộc sống đời thường cùng quá trình chăm con. Vợ chồng cô đồng hành trong cuộc sống, công việc và thường cùng nhau chơi thể thao.

Hương Giang sinh năm 1989, tham gia nhiều phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại…

Hương Giang và ông xã hơn 11 tuổi có khoảng 4 năm bên nhau. Thời gian đầu, nữ diễn viên giấu kín danh tiếng nửa kia. Đầu năm 2025, cô xác nhận đã sinh con. Tháng 7/2025, Hương Giang khoe giấy đăng ký kết hôn, xác nhận đã về chung một nhà với nửa kia.

Diễn viên từng tâm sự hành trình tình yêu của cô có tiếng cười, nước mắt và cả những im lặng mà chỉ 2 người hiểu. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, ông xã luôn ở bên cô. Thời gian đó giúp cô nhận ra để giữ được nhau, đôi khi phải học cách nhẹ nhàng hơn.

Cả 2 chưa tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên úp mở mong muốn được làm cô dâu. Cụ thể, cô viết: "Tự nhiên thích chụp ảnh cưới quá".