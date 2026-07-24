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Giải trí

Diễn viên Thư Đan vướng ồn ào

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:32 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Diễn viên Thư Đan gây bàn tán khi bị một tài khoản mạng đăng bài tố lừa dối. Phía diễn viên cho biết sẽ sớm đưa ra phản hồi.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản (tự nhận là của chồng cũ diễn viên Thư Đan). Chủ bài đăng nhắc thẳng tên diễn viên, tố cô phản bội. Người này cho hay từng chấp nhận lùi về sau, giúp cô giấu chuyện lập gia đình để thuận lợi cho sự nghiệp trong showbiz.

"Thế nhưng giấy ly hôn vừa ký xong, cô đã vội vã lên mạng ăn mừng, tẩy trắng bản thân bằng hai chữ 'độc thân'...", chủ tài khoản chia sẻ.

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Thư Đan được chú ý sau khi đóng phim Cục vàng của ngoại. Ảnh: FBNV.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên bàn luận trái chiều. Nhiều khán giả đặt nghi vấn về tính xác thực của nội dung trong bài viết. Khi phóng viên liên hệ, đại diện của diễn viên Thư Đan cho biết đã nắm được thông tin.

"Chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí để làm rõ vụ việc và lên tiếng phản hồi sớm nhất", người này cho biết.

Hiện tại, nhiều bài đăng trên fanpage của Thư Đan đang bị đặt về chế độ hạn chế bình luận. Trên kênh TikTok, phần bình luận trong nhiều video của cô cũng ở trạng thái bị hạn chế.

Thư Đan sinh năm 1999, từng được biết đến là TikToker, nhà sáng tạo nội dung. Cô gây chú ý với gương mặt khả ái, thực hiện nhiều video với nội dung về làm đẹp, thời trang.

Thư Đan thời gian qua còn lấn sân diễn xuất, góp mặt trong Cục vàng của ngoại. Cô vào vai người cháu gái của bà Khanh. Mới đây nhất, diễn viên tiếp tục nhận một vai phụ trong phim điện ảnh Báu vật trời cho.

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