Mỹ nhân Hollywood vướng tin hẹn hò với một doanh nhân ngay sau ly hôn

Nicole Kidman bị nghi hẹn hò doanh nhân Michael Reinstein sau khi cả hai xuất hiện thân thiết tại Italy. Nữ diễn viên hiện chưa lên tiếng về mối quan hệ này.

Nicole Kidman làm dấy lên nghi vấn hẹn hò sau khi được bắt gặp xuất hiện thân thiết bên nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân Michael Reinstein tại Portofino, Italy. Loạt ảnh do Page Six đăng tải thu hút sự chú ý trong bối cảnh nữ diễn viên vừa hoàn tất thủ tục ly hôn Keith Urban cách đây không lâu.

Theo hình ảnh được công bố, Nicole Kidman đứng trò chuyện cùng Michael Reinstein bên ngoài khách sạn nơi cô lưu trú vào cuối tuần qua. Nữ diễn viên 59 tuổi diện áo hai dây lụa màu kem và chân váy satin đồng bộ, trong khi doanh nhân mặc áo sơ mi xanh, quần short và đeo kính râm. Cả hai đứng gần nhau, liên tục mỉm cười trong cuộc trò chuyện.

Nicole Kidman làm dấy lên nghi vấn hẹn hò sau khi xuất hiện thân thiết bên doanh nhân Michael Reinstein. Ảnh: Backgird.

Trước khi rời đi, Reinstein còn đưa tay qua song cửa sổ để chào tạm biệt Nicole Kidman. Những khoảnh khắc này khiến một số khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Đại diện của Nicole Kidman cũng không phản hồi đề nghị bình luận từ Page Six.

Michael Reinstein là người sáng lập Regent, một công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Ông thành lập doanh nghiệp vào năm 2013, hiện giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư. Reinstein đồng thời là người đồng sáng lập mạng lưới truyền hình USN. Tình trạng quan hệ hiện tại của doanh nhân này chưa được công bố.

Nicole Kidman đệ đơn ly hôn Keith Urban vào tháng 9/2025, sau gần hai thập niên chung sống. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1/2026 và có hai con gái chung là Sunday, 18 tuổi, cùng Faith, 15 tuổi.

Nicole Kidman đệ đơn ly hôn Keith Urban vào tháng 9/2025. Ảnh: FilmMagic.

Hai tháng sau khi ly hôn, Nicole Kidman lần đầu lên tiếng về cuộc chia tay. Nữ diễn viên cho biết cô muốn tiếp tục hướng đến những điều tích cực, đồng thời nhấn mạnh gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô cũng lựa chọn không chia sẻ sâu hơn về nguyên nhân đổ vỡ vì muốn tôn trọng những người liên quan.

Trước đó, doanh nhân Paul Salem từng được cho là đang theo đuổi Nicole Kidman. Tuy nhiên, một nguồn tin khi ấy khẳng định nữ diễn viên vẫn độc thân, chưa hẹn hò với ai và tập trung phần lớn thời gian cho các con.