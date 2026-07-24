Mỹ nhân 'Thần dược' buông xuôi

Margaret Qualley được cho là đã "buông xuôi", không có ý định hàn gắn mối quan hệ với Jack Antonoff sau khi cả hai sống ly thân.

Theo Page Six, hôm 23/7, Margaret Qualley được bắt gặp khi đang ghi hình những cảnh đầu tiên cho bộ phim mới Possession tại Jersey City. Cùng thời điểm, chuyên trang DeuxMoi ghi lại hình ảnh Jack Antonoff xuất hiện tại khu Brooklyn Heights cùng em gái Rachel. Đáng chú ý, Antonoff dường như không còn đeo nhẫn cưới.

Ngoài ra, dân mạng còn phát hiện Qualley đã xóa ảnh cưới và gỡ bỏ gần như toàn bộ hình ảnh liên quan đến chồng trên Instagram. Hiện chỉ còn một bức ảnh được cô đăng vào tháng 2 năm ngoái, ghi lại khoảnh khắc cả hai cười đùa cùng nhau.

Jack và Margaret không muốn hàn gắn hôn nhân. Ảnh: Shutterstock.

Một nguồn tin chia sẻ với Page Six: "Jack và Margaret không có ý định hàn gắn. Dù mối quan hệ đã thực sự kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc và đối xử với nhau bằng sự tôn trọng".

Trước đó, sau khi thông tin cả hai chia tay dấy lên, một nguồn tin tiết lộ Jack và Margaret "đang cố gắng vượt qua giai đoạn này theo cách tốt nhất có thể, bằng tình yêu và sự tử tế".

Nguồn tin cho biết hai người đang cùng nhau giải quyết mọi việc, đồng thời bác bỏ những tin đồn cho rằng cuộc hôn nhân tan vỡ vì có người thứ ba xuất hiện.

"Họ từng có một mối quan hệ đẹp và đầy yêu thương. Đôi khi mọi chuyện đơn giản là không thể tiếp tục, chứ không nhất thiết phải xuất phát từ một lý do kịch tính nào cả", nguồn tin nói.

Margaret Qualley và Jack Antonoff kết hôn vào tháng 8/2023. Tin đồn rạn nứt bắt đầu xuất hiện sau khi Antonoff tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vào ngày 3/7 mà không có vợ đi cùng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phát hiện nhiều dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt. Hồi tháng 4, Qualley đổi tên tài khoản Instagram từ @isimostar - được cho là lấy cảm hứng từ ca khúc Isimo của Antonoff - thành @sarahmargaretqualley23.

Các fan cũng nhận ra ban nhạc Bleachers của Antonoff đã loại ca khúc Margaret, sáng tác lấy cảm hứng từ vợ, khỏi danh sách biểu diễn trong chuyến lưu diễn. Theo Setlist.fm, lần cuối nhóm biểu diễn ca khúc này là tại buổi diễn ngày 13/6.