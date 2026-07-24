Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi diễn tại đại nhạc hội ở Huế

Theo công bố từ Ban tổ chức Festival Huế, lễ hội dự kiến diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mình trong tổ chức festival.
Trong khuôn khổ chương trình, hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề khác nhau sẽ diễn ra. Đêm nhạc đầu tiên vào tối 30/8 với chủ đề "Di sản thức giấc" sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống. Theo BTC, Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO và DJ/Producer Hoaprox tham gia biểu diễn.
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Nhạc sĩ Huy Tuấn là giám đốc âm nhạc của chương trình.
Ca sĩ MONO cũng sẽ đồng hành cùng lễ hội trong việc lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập tới giới trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.
Đêm nhạc 1/9 với chủ đề "Di sản hội nhập" mang màu sắc của âm nhạc điện tử quốc tế. Hai gương mặt đầu tiên được xác nhận góp mặt là DJ VinJaz, từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, từng biểu diễn tại Tomorrowland. BTC cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nghệ sĩ tham gia trong thời gian tới.
Ngoài các chương trình biểu diễn, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ và ẩm thực nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Theo BTC, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng tổ chức thường niên, hình thành một sản phẩm văn hóa - du lịch của địa phương trong giai đoạn 2026-2030, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.