Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi diễn tại đại nhạc hội ở Huế

Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO, DJ Hoaprox cùng một số nghệ sĩ quốc tế.

Theo công bố từ Ban tổ chức Festival Huế, lễ hội dự kiến diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mình trong tổ chức festival.

Trong khuôn khổ chương trình, hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề khác nhau sẽ diễn ra. Đêm nhạc đầu tiên vào tối 30/8 với chủ đề "Di sản thức giấc" sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống. Theo BTC, Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO và DJ/Producer Hoaprox tham gia biểu diễn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn là giám đốc âm nhạc của chương trình.

Ca sĩ MONO cũng sẽ đồng hành cùng lễ hội trong việc lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập tới giới trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.

Đêm nhạc 1/9 với chủ đề "Di sản hội nhập" mang màu sắc của âm nhạc điện tử quốc tế. Hai gương mặt đầu tiên được xác nhận góp mặt là DJ VinJaz, từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, từng biểu diễn tại Tomorrowland. BTC cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nghệ sĩ tham gia trong thời gian tới.

Ngoài các chương trình biểu diễn, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ và ẩm thực nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo BTC, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng tổ chức thường niên, hình thành một sản phẩm văn hóa - du lịch của địa phương trong giai đoạn 2026-2030, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.