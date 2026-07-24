'Người đẹp nội y' 36 tuổi đang gây chú ý

Sinh năm 1990 tại Ireland, Maura Higgins bắt đầu được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Love Island UK mùa 5 vào năm 2019. Với ngoại hình nổi bật, tính cách thẳng thắn và khiếu hài hước, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được yêu thích nhất mùa giải. Dù không giành chiến thắng, chương trình đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa Maura trở thành gương mặt quen thuộc của truyền thông và ngành giải trí Anh.