'Người đẹp nội y' 36 tuổi đang gây chú ý

Maura Higgins thu hút sự quan tâm khi góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới của Victoria's Secret được thực hiện tại Paris, Pháp. Trong loạt ảnh chụp tại một khách sạn sang trọng có tầm nhìn hướng ra tháp Eiffel, người đẹp Ireland khoe vóc dáng bốc lửa trong các thiết kế nội y quyến rũ.
Maura Higgins theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, đôi khi phá cách với hình tượng cá tính, nổi loạn. Người đẹp sinh năm 1990 chuộng những bộ váy cắt xẻ táo bạo, tôn đường cong và tỷ lệ cơ thể đẹp.
Maura Higgins gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, cá tính với đôi môi dày gợi cảm. Người mẫu 36 tuổi thường lựa chọn lối trang điểm nhấn vào gò má và môi.
Những năm gần đây, Maura Higgins dần khẳng định vị thế trong làng mốt khi liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang ở Paris, Milan và London, góp mặt trong chiến dịch quảng bá của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và nội y.
Sinh năm 1990 tại Ireland, Maura Higgins bắt đầu được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Love Island UK mùa 5 vào năm 2019. Với ngoại hình nổi bật, tính cách thẳng thắn và khiếu hài hước, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được yêu thích nhất mùa giải. Dù không giành chiến thắng, chương trình đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa Maura trở thành gương mặt quen thuộc của truyền thông và ngành giải trí Anh.
Sau thành công từ Love Island, Maura Higgins không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu mà còn lấn sân làm MC, sáng tạo nội dung và đóng quảng cáo. Cô sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram cùng khoảng 1,6 triệu người theo dõi trên TikTok. Maura thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Maura trở thành đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực mỹ phẩm.
Maura Higgins nổi tiếng tại thị trường Mỹ sau khi tham gia Love Island USA và đặc biệt là chương trình truyền hình thực tế The Traitors mùa 4. Truyền thông đánh giá sự kết hợp giữa ngoại hình, khả năng giao tiếp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội giúp Maura thu hút khán giả.
Ở tuổi 36, Maura Higgins vẫn giữ được vóc dáng săn chắc. Người đẹp từng chia sẻ bí kíp duy trì thân hình khỏe khoắn, bốc lửa nằm ở việc tập luyện đều đặn kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.