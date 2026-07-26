Sydney Sweeney si mê bạn trai hơn 17 tuổi

Sydney Sweeney công khai nhiều khoảnh khắc thân mật bên Scooter Braun. Truyền thông cho biết mối quan hệ ngày càng gắn bó qua chuyến nghỉ dưỡng ở New Zealand.

Theo Page Six, ngày 25/7, Sydney Sweeney đăng tải lên Instagram loạt ảnh và video ghi lại chuyến du lịch tại Queenstown. Trong một bức ảnh, ngôi sao Euphoria nép sát và nhiều lần hôn Scooter Braun. Cả hai cũng cùng tham gia nhiều hoạt động mạo hiểm như nhảy bungee, đu dây trên cao và bắn cung giữa trời tuyết.

Ở một đoạn video, Sweeney và Braun ngồi đối diện, ôm chặt lấy nhau trước khi được thả xuống từ độ cao lớn. Nữ diễn viên không giấu được sự phấn khích và liên tục hét khi cả hai lao qua thung lũng. Trong một lần nhảy vào ban đêm, họ thực hiện tư thế lao đầu xuống và dừng lại ngay phía trên mặt nước.

Sydney Sweeney và Scooter Braun trong chuyến nghỉ dưỡng ở New Zealand. Ảnh: @sydneysweeney.

Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh, cặp đôi còn di chuyển bằng trực thăng, tập bắn súng trường, chơi golf trên núi tuyết và thưởng thức bữa sáng bên lò sưởi. Sweeney viết chú thích ngắn gọn: “Nhảy một chuyến sang Queenstown”, đồng thời đăng lại các khoảnh khắc lên Instagram Stories.

Loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước tinh thần phiêu lưu của cặp đôi, trong khi một số ý kiến nhận xét Sweeney và Braun ngày càng thoải mái công khai tình cảm trên mạng xã hội.

Nguồn tin thân cận cho biết Sweeney đặc biệt bị thu hút bởi sự ủng hộ của Braun đối với sự nghiệp của cô. Anh được mô tả là quan tâm sâu sắc đến công việc và cuộc sống của bạn gái, thường đưa ra những góc nhìn mà cô trân trọng. Trong khi đó, Braun được cho là rất ngưỡng mộ Sweeney, đánh giá cô thông minh, tử tế, vui vẻ và nhìn thấy con người thật của cô phía sau những ồn ào truyền thông.

Sydney Sweeney gần đây liên tục thể hiện tình cảm dành cho bạn trai. Ảnh: @sydneysweeney.

Sydney Sweeney, 28 tuổi, và Scooter Braun, 45 tuổi, được cho là gặp nhau tại đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez ở Italy vào tháng 6/2025. Sau sự kiện, cả hai bắt đầu hẹn hò và dần xuất hiện bên nhau thường xuyên hơn.

Theo nguồn tin của Page Six, mối quan hệ giữa Sweeney và Braun đã bước sang giai đoạn nghiêm túc. Người này cho biết cặp đôi đang hạnh phúc và tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên, hai nhân vật chính chưa trực tiếp chia sẻ chi tiết về kế hoạch lâu dài của mối quan hệ.