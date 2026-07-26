Hãng nội y cháy hàng nhờ thần đồng Lamine Yamal

Chỉ một vài khoảnh khắc vô tình của Lamine Yamal trên sân bóng trong trận chung kết World Cup 2026 giúp thương hiệu thời trang đường phố 6PM "cháy hàng" nội y.

Lamine Yamal cùng tuyển bóng Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina và giành cúp vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, bóng đá không phải bên chiến thắng duy nhất trong trận chung kết.

Theo Marca, vài khoảnh khắc tự nhiên của Yamal vô tình trở thành một trong những chiến dịch quảng bá miễn phí giá trị nhất của giải đấu.

Xuyên suốt thời gian trên sân cỏ, chân sút 19 tuổi nhiều lần kéo áo lên để chỉnh trang hoặc lau mồ hôi. Mỗi lần như vậy, phần cạp quần boxer của anh lại lộ ra, để lộ rõ logo nổi bật 6PM - thương hiệu thời trang đường phố đến từ Đức - trước hàng triệu khán giả truyền hình trên toàn thế giới.

Khoảnh khắc lộ nội y Lamine Yamal trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: IG.

Marca khẳng định đây không phải là chiến lược tiếp thị được tính toán kỹ lưỡng, cũng không phải hành động có chủ đích.

Chi tiết nhỏ được hàng triệu người trên thế giới nhìn thấy. Thương hiệu cùng nhà sáng lập Achraf Ait Bouzalim lập tức nắm bắt cơ hội, chia sẻ ảnh chụp màn hình từ trận chung kết lên Instagram.

“Chúng tôi không nói chúng giúp bạn ghi bàn hay hơn, nhưng xin chúc mừng Lamine Yamal đã cùng La Roja vô địch World Cup 2026!", 6PM viết trên Instagram.

Trang tin HipHop.de của Đức mô tả đây là màn quảng cáo "vô giá", đồng thời cho biết logo 6PM xuất hiện rõ ràng ở nhiều thời điểm trong và sau trận đấu.

Sau trận chung kết, nhiều thông tin cho biết nhu cầu mua sản phẩm tăng vọt. Một số mẫu quần boxer của thương hiệu nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Dù 6PM chưa công bố số liệu bán hàng chi tiết, sự quan tâm đột ngột dành cho mặt hàng này là điều không thể phủ nhận.

Nội y 6PM được bán theo bộ hai chiếc với giá khoảng 30 euro (899.000 đồng). Trên cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng vẫn có nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau, cho thấy tình trạng khan hàng ban đầu có thể chỉ xảy ra với một số mẫu nhất định hoặc hàng đã được bổ sung.

Việc quảng cáo trong trận chung kết World Cup thông thường đòi hỏi các thương hiệu phải chi khoản tiền khổng lồ, nhưng 6PM lại xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình, trong các bức ảnh và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội mà không phải trả bất kỳ khoản phí tài trợ chính thức nào. Điều này diễn ra hoàn toàn ngoài kế hoạch, vượt sức tưởng tượng của hãng.

Với Yamal, đó có lẽ chỉ đơn giản là một phần trong bộ trang phục anh lựa chọn cho trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp. Nhưng với 6PM, đây là cơ hội hiếm có trời ban, khi nhiều thương hiệu phải mất nhiều năm cùng hàng triệu USD mới có thể đạt được.

6PM hưởng lợi từ Yamal. Ảnh: AP.