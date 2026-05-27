'Người đẹp số một Đài Loan' bị cấm sóng?

Lâm Chí Linh vướng nghi vấn bị cấm sóng sau khi tên cô biến mất khỏi dự án phim của CCTV và một số chương trình.

Lâm Chí Linh đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc sau khi tên cô bất ngờ vắng mặt trong các thông tin quảng bá của bộ phim Ngọc lan hoa khai quân tái lai.

Theo Sohu, bộ phim mới đây đã chính thức đóng máy. Đây là dự án truyền hình được chú ý khi dự kiến phát sóng trên CCTV - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Trên Weibo, thông tin về việc Lâm Chí Linh bị cấm sóng được bàn tán. Ảnh: Sohu.

Trên tài khoản chính thức, ê-kíp phim đăng tải bài viết ăn mừng hoàn tất quá trình ghi hình, đồng thời công bố dàn diễn viên tham gia dự án. Tuy nhiên, Lâm Chí Linh không xuất hiện trong danh sách, dù trước đó cô được cho là có tham gia phim. Trước đó, Lâm Chí Linh từng được bắt gặp tại phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang. Do đây được xem là lần hiếm hoi Lâm Chí Linh trở lại phim trường sau nhiều năm, thông tin này từng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi đoàn phim công bố thông tin đóng máy, tên Lâm Chí Linh không được nhắc đến. Điều này làm dấy lên nghi vấn phần xuất hiện của cô trong phim đã bị cắt bỏ hoặc không còn được sử dụng trong quá trình quảng bá.

Chưa dừng lại, trước đó, Lâm Chí Linh từng được giới thiệu là khách mời trong một tập của chương trình Mao Tuyết Uông. Tuy nhiên, khi chương trình phát sóng, khách mời lại được thay bằng những nghệ sĩ khác. Một số bài đăng quảng bá trước đó liên quan đến Lâm Chí Linh cũng được cho là đã bị gỡ khỏi mạng xã hội.

Nguyên nhân được truyền thông Hoa ngữ suy đoán là do gần đây, Lâm Chí Linh từng được mời tham gia một số chương trình có yếu tố nhạy cảm. Dù nữ nghệ sĩ sau đó đã từ chối đảm nhận, vụ việc được cho là vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động của cô tại thị trường giải trí đại lục.

Nữ người mẫu có thời gian dài rút khỏi showbiz. Ảnh: @LinChi-ling.

Những diễn biến liên tiếp khiến tên tuổi Lâm Chí Linh trở thành chủ đề bàn luận trên Weibo. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu nữ siêu mẫu có đang bị hạn chế xuất hiện tại thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hay không.

Lâm Chí Linh là một trong những người mẫu, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng được truyền thông ưu ái gọi là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái thanh lịch và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Sau khi kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira vào năm 2019, Lâm Chí Linh giảm dần hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình.