Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc

Forbes Korea công bố danh sách "Người nổi tiếng quyền lực năm 2026", với BTS, G-Dragon, BLACKPINK và Son Heung Min góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Mới đây, Forbes Korea công bố danh sách "40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026", nhằm ghi nhận những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí, văn hóa đại chúng và thể thao Hàn Quốc.

Đáng chú ý trong nhóm này, BTS đứng đầu danh sách, cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của nhóm sau giai đoạn các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự và trở lại hoạt động cùng đội hình đầy đủ. Forbes chỉ ra BTS là nghệ sĩ K-pop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên Billboard 200 trong 3 tuần liên tiếp. Hiện nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn sân vận động quy mô lớn, đi qua nhiều thành phố trên thế giới.

BTS, G-Dragon dẫn đầu nhóm "40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026". Ảnh: @bts, @g-Dragon.

Xếp thứ 2 là G-Dragon, thủ lĩnh nhóm BIGBANG. Forbes Korea đánh giá nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Trước đó, G-Dragon phát hành album solo Übermensch và thực hiện chuyến lưu diễn thế giới G-DRAGON 2025 WORLD TOUR, đi qua 12 quốc gia, 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 khán giả.

Đại diện nổi bật của lĩnh vực thể thao trong nhóm đầu là Son Heung Min, xếp thứ 4. Forbes Korea cho biết cầu thủ này chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ vào tháng 8 năm ngoái với mức phí chuyển nhượng thuộc nhóm cao nhất. Trong 32 trận chính thức, Son Heung Min ghi 14 bàn và có 19 pha kiến tạo. Mức lương của Son Heung Min vào khoảng 11 triệu USD /năm, đứng thứ 2 toàn MLS sau Lionel Messi.

Son Heung Min là vận động viên quyền lực nhất Hàn Quốc, theo Forbes Korea. Ảnh: @sonheungmin.

Trong khi đó, BLACKPINK đứng ở vị trí thứ 3. Vừa qua, nhóm nhạc nữ này đã hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới thứ ba mang tên DEADLINE, với 33 đêm diễn tại 16 thành phố. Tháng 2/2026, BLACKPINK trở lại với mini album thứ 3 cùng tên DEADLINE. Album này sau đó đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global 200, tiếp tục giúp nhóm củng cố vị thế nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu thế giới.

Điểm đáng chú ý trong danh sách năm nay là K-pop gần như áp đảo nhóm đầu. Sau BTS, G-Dragon, BLACKPINK, Lim Young-woong xếp thứ 5. Các thành viên BTS cũng xuất hiện riêng lẻ ở thứ hạng cao như Jin hạng 6, V hạng 7, Jungkook hạng 8.

Theo Forbes Korea, bảng xếp hạng được tính dựa trên nhiều tiêu chí như thu nhập, mức độ được truyền thông nhắc đến, độ lan tỏa trên mạng xã hội và bình chọn của người hâm mộ.