3 phim Việt thoi thóp ngoài rạp

  • Thứ tư, 27/5/2026 12:00 (GMT+7)
"Trùm Sò", "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" gần như không còn bán được vé. Dự kiến ngày rời rạp của cả 3 không còn xa, cầm chắc cái kết thua lỗ cho nhà sản xuất.

Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy trong sáng 27/5, cả ba phim Việt Trùm Sò, Thẩm mỹ viện âm phủ Đại tiệc trăng máu 8 đều tụt xuống đáy bảng tổng sắp phòng vé.

3 phim Việt dự kiến rời rạp trong tình trạng thua lỗ. Ảnh: Box Office Vietnam.

Bộ ba hầu như không bán được vé, với lượng suất chiếu nhỏ giọt. Trùm Sò Đại tiệc trăng máu 8 ra mắt vào dịp lễ 30/4, song chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Trùm Sò do Đức Thịnh đạo diễn, thuộc thể loại hài. Phim có một số ý tưởng thú vị nhất định, nhưng chủ đề chưa hợp thị hiếu khán giả cộng thêm chiến dịch truyền thông kém hiệu quả khiến phim loạng choạng ngay từ những bước chân đầu tiên. Sau 1 tháng công chiếu, tác phẩm mới mang về 17,5 tỷ đồng. Đạo diễn tiết lộ phim phải thu 80 tỷ mới có lãi.

Đại tiệc trăng máu 8 gây tiếc nuối khi từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại mùa phim 30/4 năm nay. Tác phẩm mang màu sắc hài đen khá mới lạ ở rạp Việt, quy tụ nhiều diễn viên, cameo có tiếng. Song, ngôn ngữ kể chuyện và nội dung phim có phần kén khán giả. Dự án có Vân Sơn đóng chính tới nay đã thu 33 tỷ đồng, trong khi điểm hòa vốn theo ước tính vào khoảng 70 tỷ.

Ra mắt sau mùa phim 30/4, Thẩm mỹ viện âm phủ hưởng lợi từ hiệu ứng phim kinh dị đang gây quan tâm trở lại. Song, vì nhiều hạn chế trong khâu kịch bản, diễn xuất, tác phẩm chưa thành công trong việc kéo chân khán giả ra rạp. Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan sau gần 1 tháng chiếu mang về 12,6 tỷ đồng.

Với lượng suất chiếu hiện tại, cả Trùm Sò, Thẩm mỹ viện âm phủ Đại tiệc trăng máu 8 đều không còn cơ hội tạo được cú lội ngược dòng ở phòng vé. Ngày rời rạp của bộ ba dự kiến không còn xa khi loạt phim ngoại ồ ạt đổ bộ rạp Việt.

