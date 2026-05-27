Mỹ nam 1,96 m khiến Kendall Jenner si mê

Jacob Elordi vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thân mật bên Kendall Jenner sau một bữa tối tại Santa Barbara, Mỹ. Những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi khiến truyền thông quốc tế cho rằng hai người ngày càng khăng khít. Thời gian gần đây, hai ngôi sao không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho nửa kia nơi công cộng.
Jacob Elordi đang nổi lên như một trong những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất Hollywood hiện tại. Từ hình tượng “nam thần tuổi teen” của dòng phim Netflix, anh từng bước chuyển mình thành diễn viên được săn đón. Chỉ trong vài năm, Elordi từ một hiện tượng mới nổi trở thành cái tên quen thuộc trên màn ảnh, xuất hiện liên tục trong bom tấn hay dự án nghệ thuật của những nhà làm phim danh tiếng.
Sinh năm 1997 tại Brisbane, Australia, Jacob Elordi sở hữu chiều cao trời phú 1,96 m cùng gương mặt sắc nét, đậm chất điện ảnh. Đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao cùng xương hàm góc cạnh giúp anh dễ dàng thu hút sự chú ý của người đối diện. Với ngoại hình nổi bật, Elordi nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của dòng phim tuổi teen, thanh xuân.
Bước ngoặt sự nghiệp của ngôi sao Gen Z đến từ series Euphoria. Vai Nate Jacobs, chàng trai bạo lực, độc hại và đầy bất ổn tâm lý, giúp nam diễn viên tỏa sáng. Ít ai biết, trước khi nhận được vai trong series Euphoria, Jacob Elordi sắp cạn tiền và gần như từ bỏ đam mê để trở về quê hương.
Sau thành công của loạt phim truyền hình, ngôi sao trẻ bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các dự án điện ảnh chất lượng. Năm 2023, anh gây chú ý với vai Elvis Presley trong Priscilla của đạo diễn Sofia Coppola và tiếp tục bùng nổ với dự án nghệ thuật đầy táo bạo Saltburn. Vào vai Felix Catton - chàng công tử giàu có quyến rũ, màn thể hiện của Elordi nhận được lời khen từ cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng.
Những năm gần đây, Jacob Elordi còn được xem là “gương mặt vàng” của màn ảnh rộng. Anh liên tục hợp tác với các đạo diễn tên tuổi như Emerald Fennell hay Guillermo del Toro. Vai quái vật trong Frankenstein đánh dấu bước tiến khác trong sự nghiệp của Elordi, giúp anh nhận hàng loạt đề cử và giải thưởng quan trọng.
Ở tuổi 28, Jacob Elordi đang được coi là một trong số sao trẻ hạng A tại kinh đô điện ảnh. Ngoài diễn xuất, anh còn là gương mặt được giới thời trang săn đón. Phong cách cổ điển pha chút nổi loạn, với vóc dáng cao ráo cùng khí chất điện ảnh giúp Elordi thường xuyên xuất hiện ở các tuần lễ và chiến dịch thời trang cao cấp.
Trong bối cảnh Hollywood đang tìm kiếm lớp tài tử mới sau thời kỳ của Leonardo DiCaprio hay Robert Pattinson, Elordi được xem là một trong những ứng viên sáng giá. Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, dễ dàng tạo sức hút với đại chúng, diễn viên sinh năm 1997 đồng thời cũng cho thấy tham vọng nghiêm túc với sự nghiệp nghệ thuật.
